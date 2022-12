Ґільєрмо дель Торо, Стівен Спілберг та інші: режисери назвали найкращі фільми 2022 року

Традиційно наприкінці кожного року відомі кіноресурси підбивають підсумки головних кінострічок, які встигли вразити світ. Двадцять відомих режисерів обрали найкращі, на їхню думку, фільми 2022 року. Серед них можна побачити "На Західному фронті без змін", "Трикутник смутку" та інші.

Кіноіндустрія налагодила виробництво після двох років пандемії, тому нарешті доробила попередньо запущені або створила абсолютно нові фільми, які вже знайшли свого глядача у кінотеатрах та фестивалях. За ними вже встигли поспостерігати провідні режисери світу, які мають Оскари, Золоті глобуси та інші нагороди.

До прикладу, Ґільєрмо дель Торо назвав фільм "Елвіс" База Лурмана чарівним. Вес Андерсон, на противагу йому, віддав перевагу "Білому шуму" Ноа Баумбаха, а Джадд Апатоу відзначив для себе фільм "Фабельмани" Стівена Спілберга. Весь список, які фільми топові режисери та сценаристи світу називають найкращими – читайте у нас.

Список найкращих фільмів за версією відомих режисерів

Кімберлі Пірс – "На Західному фронті без змін" (All Quiet on the Western Front) (режисер Едвард Берґер)

Лулу Ван – "Бардо, або хибна хроніка жменьки істин" (BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths) (режисер Алехандро Гонсалеса Іньярріту)

Джадд Апатоу – "Фабельмани" (The Fabelmans) (режисер Стівен Спілберг)

Лора Пойтрас – "Без ведмедів" (No Bears) (режисер Джафар Панагі)

Клер Дені – "Після сонця" (Aftersun) (режисер Шарлотта Веллс)

Томас Вінтерберг – "Хороша медсестра" (The Good Nurse) (режисер Тобіас Ліндгольм)

Александер Пейн – "Час Армагеддону" (Armageddon Time) (режисер Джеймс Грей)

Едгар Райт – "Трикутник смутку" (Triangle of Sadness) (режисер Рубен Естлунд)

Кеті Янь – "Все завжди і водночас" (Everything Everywhere All at Once) (режисери Ден Кван і Деніел Шайнерт)

Одрі Діван – "Сент-Омер" (режисер Еліс Діоп)

Вес Андерсон – "Білий шум" (White Noise) (режисер Ноа Баумбах)

Андрес Мускетті – "Ноу" (Nope) (режисер Джордан Піл)

Ліна Данем – "Вона сказала" (She Said) (режисер Марія Шрадер)

Тоні Гілрой – "Тар" (Tár) (режисер Тодд Філд)

Ґільєрмо дель Торо – "Елвіс" (Elvis) (режисер Баз Лурман)



"Елвіс" – постер фільму / Фото з відкритих джерел

Джон Лі Генкок – "Тринадцять життів" (Thirteen Lives) (режисер Рон Говард)

Лі Деніелс – "Огляд" (The Inspection) (режисер Елеганс Бреттон)

Рамін Бахрані – "Блідо-блакитне око" (The Pale Blue Eye) (режисер Скотт Купер)

Мері Херрон – "Близько" (Close) (режисер Лукас Донт)

Карін Кусама – "Цілком та повністю" (Bones and All) (режисер Лука Гуаданьїно)