Гильермо дель Торо, Стивен Спилберг и другие: режиссеры назвали лучшие фильмы 2022 года

Традиционно в конце каждого года известные киноресурсы подводят итоги главных кинолент, успевших поразить мир. Двадцать известных режиссеров выбрали лучшие, по их мнению, фильмы 2022 года. Среди них можно увидеть "На Западном фронте без изменений", "Треугольник печали" и другие.

Киноиндустрия наладила производство после двух лет пандемии, поэтому наконец-то доделала предварительно запущенные или создала совершенно новые фильмы, которые уже нашли своего зрителя в кинотеатрах и фестивалях. За ними уже успели понаблюдать ведущих режиссеров мира, у которых есть Оскары, Золотые глобусы и другие награды.

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К примеру, Гильермо дель Торо назвал фильм "Элвис" База Лурмана волшебным. Вес Андерсон, в противоположность ему, предпочел "Белый шум" Ноа Баумбаха, а Джадд Апатоу отметил для себя фильм "Фабельманы" Стивена Спилберга. Весь список, какие фильмы топовые режиссеры и сценаристы мира называют лучшими – читайте у нас.

Список лучших фильмов по версии известных режиссеров

Кимберли Пирс – "На Западном фронте без изменений" (режиссер Эдвард Бергер)

Лулу Ван – "Бардо, или ложная хроника горстки истин" (BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths) (режиссер Алехандро Гонсалеса Иньяррита)

Джадд Апатоу – "Фабельманы" (The Fabelmans) (режиссер Стивен Спилберг)

Лора Пойтрас – "Без медведей" (No Bears) (режиссер Джафар Панаги)

Клэр Дени – "После солнца" (Aftersun) (режиссер Шарлотта Уэллс)

Томас Винтерберг – "Хорошая медсестра" (The Good Nurse) (режиссер Тобиас Линдгольм)

Александер Пейн – "Время Армагеддона" (Armageddon Time) (режиссер Джеймс Грей)

Эдгар Райт – "Треугольник печали" (Triangle of Sadness) (режиссер Рубен Эстлунд)

К слову Посмертное интервью с актрисой Чарлби Дин – лауреаткой Канн о фильме "Треугольник печали" и моде

Кэти Янь – "Все всегда и одновременно" (режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт)

Одри Диван – "Сент-Омер" (режиссер Элис Диоп)

Вес Андерсон – "Белый шум" (White Noise) (режиссер Ноа Баумбах)

Андрес Мускетти – "Ноу" (Nope) (режиссер Джордан Пил)

Лина Данем – "Она сказала" (She Said) (режиссер Мария Шрадер)

Тони Гилрой – "Тар" (Tár) (режиссер Тодд Филд)

Гильермо дель Торо – "Элвис" (Elvis) (режиссер Баз Лурман)



"Элвис" – постер фильма / Фото из открытых источников

Джон Ли Генкок – "Тринадцать жизней" (Thirteen Lives) (режиссер Рон Говард)

Ли Дэниелс – "Обзор" (The Inspection) (режиссер Элеганс Бреттон)

Рамин Бахрани – "Бледно-голубой глаз" (The Pale Blue Eye) (режиссер Скотт Купер)

Мэри Хэррон – "Близко" (Close) (режиссер Лукас Донт)

Карин Кусама – "Совершенно и полностью" (Bones and All) (режиссер Лука Гуаданьино)