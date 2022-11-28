"Треугольник печали" – картина шведского режиссера Рубена Эстлунда, снятая большой международной командой с участием звезд мирового уровня. Так, в ленте играют голливудская звезда Вуди Гаррельсон ("Три билборда за пределами Эббинга, Миссури", "Настоящий детектив"), британец Гаррис Дикинсон ("Там, где поют раки", "Кингс Мэн").

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Роль в фильме стала дебютом в большом кино для южноафриканской модели и актрисы Чарлби Дин. Ее называли восходящей звездой, но в конце августа она умерла.

О чем рассказывает фильм "Треугольник печали"

Пара супермоделей отправляется в путешествие на люксовой яхте. Билеты на этот круиз героиня Чарлби Дин получает по бартеру (она инфлюэнсерша в инстаграмме). Пассажиры судна – избалованные и сверхвлиятельные богачи, капитан – неуравновешенный и всегда пьяный циник. Впоследствии роскошное путешествие оборачивается настоящей катастрофой.

"Треугольник печали": смотрите трейлер онлайн

Были ли вы фанаткой предыдущих фильмов Рубена Эстлунда?

Я видела только один из фильмов Рубена до того, как пошла к нему на прослушивание — однажды наугад пошла на "Квадрат" в независимом кинотеатре Angelika в Нью-Йорке. Обычно во время просмотра я лакомлюсь попкорном и шоколадом, но в тот раз я даже не касалась еды — не хотела пропустить ничего из уникальной, загадочной и блестящей ленты. В конце меня так вставило, что, казалось, я могу пробежать марафон.

Какова была ваша первая реакция на сценарий "Треугольника печали"?

Сценарий? Каков сценарий? Таинственный Рубен нам такого не давал! Он немного рассказал мне идею, но все изменилось и выросло до самого конца съемок. Мы даже не знали, чем все кончится. Рубен явно управляет шоу, но он также невероятно гибок и изменит вещи, если сочтет, что можно сделать лучше и интереснее. Когда я впервые поговорила с ним о фильме, меня охватил ужас, но в то же время это стало проектом, за который хотелось поскорее взяться.

Кадр из фильма "Треугольник печали" / Фото пресс-службы

Что вы думаете об экономике красоты как ключевой теории, лежащей в основе фильма?

Я считаю, что красота в обществе – это, безусловно, обесцененная валюта. И потому это проклятие, если вы цените его излишне.

Дала ли вам картина заглянуть в мир моды?

Сто процентов! Сена, жена Рубена, которая и привлекла его внимание ко мне – блестящая фэшн-фотографка. Она поделилась с ним своим опытом, поэтому он, безусловно, погрузился в мелочи мира моды.

Чарлби Дин и Гаррис Дикинсон в фильме "Треугольник печали" / Фото пресс-службы

Заставила ли лента изменить ваше мнение о мире моды?

Если откровенно, то я не уверена. Я точно знала, каким этот мир может казаться для кого вне индустрии. Иногда вы настолько близки к чему-то, что не отдаете себе отчета, насколько это абсурдно, пока не посмотрите на это с точки зрения третьего лица. Было весело быть "этой девушкой-моделью". Это как бесплатный билет, который дает побыть необычной, и мне нравится эта непримиримость моей героини.

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Какие были ваши отношения с остальным актерским составом, в частности с Гаррисом Дикинсом, вашим партнером по дуэту?

Мы действительно стали близки в этом обществе людей со всего мира, которое собралось на несколько месяцев на греческом острове во время пандемии. Я очень привязалась ко всем актерам и съемочной группе – они стали моими друзьями навсегда. Работать с Гаррисом было подарком: он добр, терпелив и невероятно талантлив. Я знаю, что он вздрогнул бы, если бы это прочел, но он настоящий бриллиант.

Чарлби Дин и Гаррис Дикинсон в фильме "Треугольник печали" / Фото пресс-службы

Можно ли сравнить работу актрисой с работой моделью?

Я не думаю, что здесь много общего. Разве что в приспособленности к путешествиям, ведь я часто нахожусь в пути. Также общим признаком может служить наличие внутреннего диалога. Он есть в работе моделью, но и в актерском мастерстве я тоже предпочитаю этот метод — внутренний диалог, который мы как люди всегда стараемся скрыть от внешнего мира.

Как, по вашему мнению, на "Треугольник печали" отреагируют зрители?

Гада не имею! Надеюсь, люди выйдут из кино с желанием обсудить увиденное. Мои любимые фильмы те, которые заседают в моей голове, немного раздражают, заставляют смеяться и плакать.

Чарлби Дин в фильме "Треугольник печали" / Фото пресс-службы