"Трикутник смутку" — картина шведського режисера Рубена Естлунда, знята великою міжнародною командою за участі зірок світового рівня. Так, у стрічці грають голлівудська зірка Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі", "Справжній детектив"), британець Гарріс Дікінсон ("Там, де співають раки", "Кінгс Мен").

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Роль у фільмі стала дебютом у великому кіно для південноафриканської моделі та акторки Чарлбі Дін. Її називали зіркою, що сходить, але наприкінці серпня вона померла.

Про що розповідає фільм "Трикутник смутку"

Пара супермоделей вирушає у подорож на люксовій яхті. Квитки на цей круїз героїня Чарлбі Дін отримує по бартеру (вона інфлюенсерка в інстаграмі). Пасажири судна — розпещені й надвпливові багатії, капітан — неврівноважений і завжди п’яний цинік. Згодом розкішна подорож обертається справжньою катастрофою.

"Трикутник смутку" : дивіться трейлер онлайн

Чи були ви фанаткою попередніх фільмів Рубена Естлунда?

Я бачила тільки один із фільмів Рубена до того, як ходила до нього на прослуховування — якось навмання пішла на "Квадрат" у незалежному кінотеатрі Angelika в Нью-Йорку. Зазвичай під час перегляду я ласую попкорном і шоколадом, але того разу я навіть не торкалася їжі — не хотіла пропустити нічого з тієї унікальної, загадкової та блискучої стрічки. Наприкінці мене так "вставило", що, здавалося, я можу пробігти марафон.

Якою була ваша перша реакція на сценарій "Трикутника смутку"?

Сценарій? Який сценарій? Таємничий Рубен нам такого не давав! Він трохи розповів мені ідею, але все змінилося і виросло до самого кінця зйомок. Ми навіть не знали, чим усе скінчиться. Рубен явно керує шоу, але він також неймовірно гнучкий і змінить речі, якщо вважатиме, що можна зробити краще й цікавіше. Коли я вперше поговорила з ним про фільм, мене охопив жах, але водночас це стало проєктом, за який кортіло чим швидше взятися.

Кадр з фільму "Трикутник смутку" / Фото пресслужби

Що ви думаєте про економіку краси як ключову теорію, що лежить в основі фільму?

Я вважаю, що краса в суспільстві — це, безперечно, знецінена валюта. І тому це прокляття, якщо ви цінуєте її надміру.

Чи дала вам картина зазирнути у світ моди?

Сто відсотків! Сіна, дружина Рубена, яка й привернула його увагу до мене — блискуча фешн-фотографка. Вона поділилася з ним своїм досвідом, тож він, безперечно, занурився у дрібниці світу моди.

Чарлбі Дін та Гарріс Дікінсон у фільмі "Трикутник смутку" / Фото пресслужби

Чи змусила стрічка змінити вашу думку про світ моди?

Якщо відверто, то я не певна. Я точно знала, яким цей світ може здаватися для когось поза індустрією. Іноді ви настільки близькі до чогось, що не усвідомлюєте, наскільки це абсурдно, доки не поглянете на це з точки зору третьої особи. Було весело бути "цією дівчиною-моделлю". Це ніби безплатний квиток, який дає побути незвичайною, і мені подобається ця непримиренність моєї героїні.

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Які були ваші стосунки з рештою акторського складу, зокрема з Гаррісом Дікінсом, вашим партнером по дуету?

Ми справді стали близькими в цьому товаристві людей з усього світу, яке зібралося на кілька місяців на грецькому острові під час пандемії. Я дуже прив’язалася до всіх акторів і знімальної групи — вони стали моїми друзями назавжди. Працювати з Гаррісом було подарунком: він добрий, терплячий і неймовірно талановитий. Я знаю, що він би здригнувся, якби це прочитав, але він справжній діамант.

Чарлбі Дін та Гарріс Дікінсон у фільмі "Трикутник смутку" / Фото пресслужби

Чи можна порівняти роботу акторкою з роботою моделлю?

Я не думаю, що тут багато спільного. Хіба що в пристосованості до подорожей, адже я часто перебуваю в дорозі. Також спільною ознакою може бути наявність внутрішнього діалогу. Він є в роботі моделлю, але й в акторській майстерності я теж надаю перевагу цьому методу — внутрішньому діалогу, який ми, як люди, завжди намагаємося приховати від зовнішнього світу.

Як, на вашу думку, на "Трикутник смутку" відреагують глядачі?

Гадки не маю! Сподіваюся, люди вийдуть із кіно з бажанням обговорити побачене. Мої улюблені фільми ті, які засідають у моїй голові, трохи дратують, змушують сміятися і плакати.

Чарлбі Дін у фільмі "Трикутник смутку" / Фото пресслужби