"Трикутник смутку" — картина шведського режисера Рубена Естлунда, знята великою міжнародною командою за участі зірок світового рівня. Так, у стрічці грають голлівудська зірка Вуді Гаррельсон ("Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі", "Справжній детектив"), британець Гарріс Дікінсон ("Там, де співають раки", "Кінгс Мен").

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Роль у фільмі стала дебютом у великому кіно для південноафриканської моделі та акторки Чарлбі Дін. Її називали зіркою, що сходить, але наприкінці серпня вона померла.

Від чого померла Чарлбі Дін? 29 серпня 2022 року Дін була госпіталізована до лікарні в Нью-Йорку через погане самопочуття. Спочатку її симптоми були легкими, а потім стан швидко погіршився – і через кілька годин вона померла. Причину смерті не розголошували, але виявили, що у неї була вірусна інфекція в легенях. У 2008 році зірка потрапила в аварію, після якої їй видалили селезінку, що власне збільшило ризик серйозних інфекційних захворювань.

Про що розповідає фільм "Трикутник смутку"

Пара супермоделей вирушає у подорож на люксовій яхті. Квитки на цей круїз героїня Чарлбі Дін отримує по бартеру (вона інфлюенсерка в інстаграмі). Пасажири судна — розпещені й надвпливові багатії, капітан — неврівноважений і завжди п’яний цинік. Згодом розкішна подорож обертається справжньою катастрофою.

"Трикутник смутку" : дивіться трейлер онлайн

Інтерв’ю з південноафриканською акторкою Чарлбі Дін

Чи подобалися Чарлбі стрічки Рубена Естлунда

Чи були ви фанаткою попередніх фільмів Рубена Естлунда?

Я бачила тільки один із фільмів Рубена до того, як ходила до нього на прослуховування — якось навмання пішла на "Квадрат" у незалежному кінотеатрі Angelika в Нью-Йорку. Зазвичай під час перегляду я ласую попкорном і шоколадом, але того разу я навіть не торкалася їжі — не хотіла пропустити нічого з тієї унікальної, загадкової та блискучої стрічки. Наприкінці мене так "вставило", що, здавалося, я можу пробігти марафон.

Як відреагувала на проєкт "Трикутник смутку"

Якою була ваша перша реакція на сценарій "Трикутника смутку"?

Сценарій? Який сценарій? Таємничий Рубен нам такого не давав! Він трохи розповів мені ідею, але все змінилося і виросло до самого кінця зйомок. Ми навіть не знали, чим усе скінчиться. Рубен явно керує шоу, але він також неймовірно гнучкий і змінить речі, якщо вважатиме, що можна зробити краще й цікавіше. Коли я вперше поговорила з ним про фільм, мене охопив жах, але водночас це стало проєктом, за який кортіло чим швидше взятися.

Кадр з фільму "Трикутник смутку" / Фото пресслужби

Що ви думаєте про економіку краси як ключову теорію, що лежить в основі фільму?

Я вважаю, що краса в суспільстві — це, безперечно, знецінена валюта. І тому це прокляття, якщо ви цінуєте її надміру.

Наскільки занурив фільм у світ моди

Чи дала вам картина зазирнути у світ моди?

Сто відсотків! Сіна, дружина Рубена, яка й привернула його увагу до мене — блискуча фешн-фотографка. Вона поділилася з ним своїм досвідом, тож він, безперечно, занурився у дрібниці світу моди.

Чарлбі Дін та Гарріс Дікінсон у фільмі "Трикутник смутку" / Фото пресслужби

Чи змусила стрічка змінити вашу думку про світ моди?

Якщо відверто, то я не певна. Я точно знала, яким цей світ може здаватися для когось поза індустрією. Іноді ви настільки близькі до чогось, що не усвідомлюєте, наскільки це абсурдно, доки не поглянете на це з точки зору третьої особи. Було весело бути "цією дівчиною-моделлю". Це ніби безплатний квиток, який дає побути незвичайною, і мені подобається ця непримиренність моєї героїні.

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Як тривала робота з Гаррісом Дікінсом

Які були ваші стосунки з рештою акторського складу, зокрема з Гаррісом Дікінсом, вашим партнером по дуету?

Ми справді стали близькими в цьому товаристві людей з усього світу, яке зібралося на кілька місяців на грецькому острові під час пандемії. Я дуже прив’язалася до всіх акторів і знімальної групи — вони стали моїми друзями назавжди. Працювати з Гаррісом було подарунком: він добрий, терплячий і неймовірно талановитий. Я знаю, що він би здригнувся, якби це прочитав, але він справжній діамант.

Чарлбі Дін та Гарріс Дікінсон у фільмі "Трикутник смутку" / Фото пресслужби

Що спільного в роботі акторки та моделі

Чи можна порівняти роботу акторкою з роботою моделлю?

Я не думаю, що тут багато спільного. Хіба що в пристосованості до подорожей, адже я часто перебуваю в дорозі. Також спільною ознакою може бути наявність внутрішнього діалогу. Він є в роботі моделлю, але й в акторській майстерності я теж надаю перевагу цьому методу — внутрішньому діалогу, який ми, як люди, завжди намагаємося приховати від зовнішнього світу.

Як, на вашу думку, на "Трикутник смутку" відреагують глядачі?

Гадки не маю! Сподіваюся, люди вийдуть із кіно з бажанням обговорити побачене. Мої улюблені фільми ті, які засідають у моїй голові, трохи дратують, змушують сміятися і плакати.

Чарлбі Дін у фільмі "Трикутник смутку" / Фото пресслужби