Киноиндустрия наладила производство после двух лет пандемии, поэтому наконец-то доделала предварительно запущенные или создала совершенно новые фильмы, которые уже нашли своего зрителя в кинотеатрах и фестивалях. За ними уже успели понаблюдать ведущих режиссеров мира, у которых есть Оскары, Золотые глобусы и другие награды.

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К примеру, Гильермо дель Торо назвал фильм "Элвис" База Лурмана волшебным. Вес Андерсон, в противоположность ему, предпочел "Белый шум" Ноа Баумбаха, а Джадд Апатоу отметил для себя фильм "Фабельманы" Стивена Спилберга. Весь список, какие фильмы топовые режиссеры и сценаристы мира называют лучшими – читайте у нас.

Список лучших фильмов по версии известных режиссеров

Кимберли Пирс – "На Западном фронте без изменений" (режиссер Эдвард Бергер)

Лулу Ван – "Бардо, или ложная хроника горстки истин" (BARDO, False Chronicle of a Handful of Truths) (режиссер Алехандро Гонсалеса Иньяррита)

Джадд Апатоу – "Фабельманы" (The Fabelmans) (режиссер Стивен Спилберг)

Лора Пойтрас – "Без медведей" (No Bears) (режиссер Джафар Панаги)

Клэр Дени – "После солнца" (Aftersun) (режиссер Шарлотта Уэллс)

Томас Винтерберг – "Хорошая медсестра" (The Good Nurse) (режиссер Тобиас Линдгольм)

Александер Пейн – "Время Армагеддона" (Armageddon Time) (режиссер Джеймс Грей)

Эдгар Райт – "Треугольник печали" (Triangle of Sadness) (режиссер Рубен Эстлунд)

К слову Посмертное интервью с актрисой Чарлби Дин – лауреаткой Канн о фильме "Треугольник печали" и моде

Кэти Янь – "Все всегда и одновременно" (режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт)

Одри Диван – "Сент-Омер" (режиссер Элис Диоп)

Вес Андерсон – "Белый шум" (White Noise) (режиссер Ноа Баумбах)

Андрес Мускетти – "Ноу" (Nope) (режиссер Джордан Пил)

Лина Данем – "Она сказала" (She Said) (режиссер Мария Шрадер)

Тони Гилрой – "Тар" (Tár) (режиссер Тодд Филд)

Гильермо дель Торо – "Элвис" (Elvis) (режиссер Баз Лурман)



"Элвис" – постер фильма / Фото из открытых источников

Джон Ли Генкок – "Тринадцать жизней" (Thirteen Lives) (режиссер Рон Говард)

Ли Дэниелс – "Обзор" (The Inspection) (режиссер Элеганс Бреттон)

Рамин Бахрани – "Бледно-голубой глаз" (The Pale Blue Eye) (режиссер Скотт Купер)

Мэри Хэррон – "Близко" (Close) (режиссер Лукас Донт)

Карин Кусама – "Совершенно и полностью" (Bones and All) (режиссер Лука Гуаданьино)