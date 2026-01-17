Найпопулярніші фільми з Джимом Керрі, на яких ми виросли
- Сьогодні Джиму Керрі виповнилось 64 роки, однак він досі не отримав премії Оскар.
- До найпопулярніших фільмів з Джимом Керрі відносяться: "Маска", "Брюс Всемогутній", "Шоу Трумана" та "Вічне сяйво чистого розуму".
Сьогодні, 17 січня, одному з найкращих комедійних акторів – Джиму Керрі, виповнилось 64 роки. Усі добре пам'ятають "Маска" чи "Ейс Вентура", однак для шанувальників найдивнішим і, можливо, найобразливішим залишається те, що ця кінозірка так і не отримала пермії Оскар.
Та найголовнішим залишається те, що для глядачів по всьому світу Джим Керрі – неймовірний актор з особливим талантом і харизмою. Тому у день його народження 24 Канал вирішив пригадати культові стрічки, на яких зростало не одне покоління.
Культові фільми з Джимом Керрі
"Пінгвіни містера Поппера", 2011
Рейтинг IMDb: 6,0
Том Поппер – успішний, але емоційно відсторонений бізнесмен із Нью-Йорка. Він звик вимірювати життя контрактами, угодами та прибутком, практично не помічаючи власних дітей і того, як розпадається його сім'я. Після смерті батька Том несподівано отримує дивну "спадщину" – живого пінгвіна.
З часом у його квартирі з'являється ще кілька пінгвінів, і життя Поппера перевертається з ніг на голову: ділові зустрічі зриваються, квартира перетворюється на ковзанку, а звичний порядок зникає.
"Пінгвіни містера Поппера": дивіться онлайн трейлер фільму
"Шоу Трумана", 1998
Рейтинг IMDb: 8,2
Труман Бербанк живе ідеальним, на перший погляд, життям у маленькому містечку Сіхевен. У нього є робота, дружина, друзі – і все здається стабільним та безпечним. Проте Трумана починають турбувати дивні дрібниці: повторювані маршрути людей, неприродна поведінка оточення та випадкові "збої" реальності.
Згодом він дізнається страшну правду: усе його життя – це телевізійне шоу, а всі навколо нього – актори. Камери знімають його з народження, а світ, у якому він живе, – лише декорація.
"Шоу Трумана": дивіться онлайн трейлер фільму
"Вічне сяйво чистого розуму", 2004
Рейтинг IMDb: 8,3
Після болісного розриву Клементина вирішує стерти зі своєї пам'яті всі спогади про колишнього коханого Джоела, скориставшись експериментальною медичною процедурою. Дізнавшись про це, Джоел у розпачі робить те саме.
Під час процесу стирання спогадів Джоел знову переживає їхні найяскравіші моменти – від першого знайомства до найгірших сварок – і поступово розуміє, що не хоче втрачати ці почуття, навіть якщо вони приносили біль. Він намагається "сховати" Клементину у закутках своєї пам'яті, але минуле невблаганно зникає.
"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму
"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", 1994
Рейтинг IMDb: 6,9
Ейс Вентура – ексцентричний приватний детектив, який спеціалізується на пошуку зниклих тварин. Його манери, зовнішній вигляд і поведінка здаються абсурдними, але за цим хаосом ховається надзвичайно уважний і кмітливий слідчий.
Коли зникає талісман футбольної команди "Маямі Долфінс" – дельфін Сніжок, саме Ейсу доручають справу.
"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин": дивіться онлайн трейлер фільму
Які ще фільми входять до списку найпопулярніших з Джимом Керрі:
"Маска";
"Брюс Всемогутній";
"Людина на Місяці";
"Тупий і ще тупіший";
"Я, знову я та Ірен";
"Завжди кажи "так"".
Також пропонуємо 3 старі добрі фільми, які зігріють душу та серце.