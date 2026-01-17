Найпопулярніші фільми з Джимом Керрі, на яких ми виросли

Сьогодні, 17 січня, одному з найкращих комедійних акторів – Джиму Керрі, виповнилось 64 роки. Усі добре пам'ятають "Маска" чи "Ейс Вентура", однак для шанувальників найдивнішим і, можливо, найобразливішим залишається те, що ця кінозірка так і не отримала пермії Оскар.

Та найголовнішим залишається те, що для глядачів по всьому світу Джим Керрі – неймовірний актор з особливим талантом і харизмою. Тому у день його народження 24 Канал вирішив пригадати культові стрічки, на яких зростало не одне покоління.

Культові фільми з Джимом Керрі

"Пінгвіни містера Поппера", 2011

Рейтинг IMDb: 6,0

Том Поппер – успішний, але емоційно відсторонений бізнесмен із Нью-Йорка. Він звик вимірювати життя контрактами, угодами та прибутком, практично не помічаючи власних дітей і того, як розпадається його сім'я. Після смерті батька Том несподівано отримує дивну "спадщину" – живого пінгвіна.

З часом у його квартирі з'являється ще кілька пінгвінів, і життя Поппера перевертається з ніг на голову: ділові зустрічі зриваються, квартира перетворюється на ковзанку, а звичний порядок зникає.

"Пінгвіни містера Поппера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шоу Трумана", 1998

Рейтинг IMDb: 8,2

Труман Бербанк живе ідеальним, на перший погляд, життям у маленькому містечку Сіхевен. У нього є робота, дружина, друзі – і все здається стабільним та безпечним. Проте Трумана починають турбувати дивні дрібниці: повторювані маршрути людей, неприродна поведінка оточення та випадкові "збої" реальності.

Згодом він дізнається страшну правду: усе його життя – це телевізійне шоу, а всі навколо нього – актори. Камери знімають його з народження, а світ, у якому він живе, – лише декорація.

"Шоу Трумана": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму", 2004

Рейтинг IMDb: 8,3

Після болісного розриву Клементина вирішує стерти зі своєї пам'яті всі спогади про колишнього коханого Джоела, скориставшись експериментальною медичною процедурою. Дізнавшись про це, Джоел у розпачі робить те саме.

Під час процесу стирання спогадів Джоел знову переживає їхні найяскравіші моменти – від першого знайомства до найгірших сварок – і поступово розуміє, що не хоче втрачати ці почуття, навіть якщо вони приносили біль. Він намагається "сховати" Клементину у закутках своєї пам'яті, але минуле невблаганно зникає.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", 1994

Рейтинг IMDb: 6,9

Ейс Вентура – ексцентричний приватний детектив, який спеціалізується на пошуку зниклих тварин. Його манери, зовнішній вигляд і поведінка здаються абсурдними, але за цим хаосом ховається надзвичайно уважний і кмітливий слідчий.

Коли зникає талісман футбольної команди "Маямі Долфінс" – дельфін Сніжок, саме Ейсу доручають справу.

"Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми входять до списку найпопулярніших з Джимом Керрі:

"Маска";

"Брюс Всемогутній";

"Людина на Місяці";

"Тупий і ще тупіший";

"Я, знову я та Ірен";

"Завжди кажи "так"".

