Літо 2025 року добігло кінця. Ця пора року залишила по собі не тільки спогади про сонячні дні та відпустки, але й десятки кінопрем'єр і серіальних новинок. На великих екранах гучно гриміли блокбастери, а стримінги подарували безліч нових історій.

Супергеройські битви, довгоочікувані перезапуски, зворушливі драми – це літо було справжнім святом для кіноманів. Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів і серіалів літа 2025, які точно варто додати у список перегляду.

"Супермен"

Кларк Кент, відомий всьому світу як Супермен, звикає до життя серед людей. Він намагається поєднувати свою справжню сутність і виховання, яке отримав від названих батьків на Землі. Чергове переосмислення історії про всесвітньо відомого персонажа зосереджується на його моральних дилемах.

"Ведмідь" 4 сезон

Це повернення серіалу про кулінарного генія, який повертається до рідного міста, щоб очолити заклад свого брата. Перший сезон завершився відкриттям нового ресторану "Ведмідь", а в наступних – кухар намагається зробити його найкращим у місті. Завершення 3 сезону залишило глядачів з запитаннями та новими викликами для героїв.

"Зброя"

Події фільму відбуваються в американському містечку Мейбрук у Пенсильванії. 17 учнів з третього класу вчительки Джастін Ганді не з'явилися в школі. Виявилося, що вночі вони покинули свої домівки та раптово зникли. З ними не пішов тільки один школяр – Алекс. У стрічці розгортається кілька сюжетів.

"Чужий: Земля"

Серіал розширив всесвіт франшизи та розповів про події, що відбувалися за три десятиліття до фатальної подорожі "Ностромо" у фільмі "Чужий". Зокрема, у центрі сюжету – молода жінка та група солдатів, які виявляють таємничий корабель. Він зазнає аварійної посадки на Землю.

"Голий пістолет"

Фільм розповідає про Френка Дребіна-молодшого, сина персонажа Леслі Нільсена з попередньої стрічки. Френк також став поліціянтом. У нього нестерпний характер, він не вміє водити авто, часто п'є каву й переживає втрату дружини. Але коли світ опиняється на межі краху, лише він може все виправити.

"Декстер: Воскресіння"

Після кінцівки серіалу "Декстер: Нова кров" минає два з половиною місяці. Головний герой виходить з коми, у яку потрапив, коли в нього вистрелив його син Гаррісон. Декстер їде в Нью-Йорк, щоб знайти сина й помиритися. У місті з'являється новий маніяк, який поводиться так само, як і герой.

