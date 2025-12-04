5 комедій, які миттєво піднімуть настрій вашій парі

Іноді буває так, що життєві труднощі або втома від робочого дня погіршують настрій. Та ще й погода за вікном не надто тішить.

Та не варто впадати у відчай, адже все можна виправити. 24 Канал підготував добірку найкращих комедій, які можна подивитись у парі, щоб покращити настрій обом партнерам.

Які комедії найкраще подивитись разом?

"Брюс всемогутній"

Рейтинг IMDb: 6,8

Брюс Нолан – телеведучий-невдаха, який постійно скаржиться на життя й звинувачує Бога в усіх бідах. Бог вирішує дати йому урок і передає йому свої сили. Спершу Брюс використовує їх для власної вигоди, але швидко розуміє, що бути всемогутнім – важка праця. Через свої помилки він ледь не руйнує стосунки з коханою.

"Брюс всемогутній": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оптом дешевше"

Рейтинг IMDb: 5,9

Весела сімейна комедія про подружжя Бейкерів, які виховують… 12 дітей. Життя родини – хаос, сміх і нескінченні пригоди. Коли батько отримує роботу в іншому місті, сім'я переїжджає, а мати починає промотур своєї книги. Усе лягає на плечі батька – і починається справжній безлад.

"Оптом дешевше": дивіться онлайн трейлер фільму

"Освідчення"

Рейтинг IMDb: 6,8

Начальниця-кар'єристка Маргарет стоїть перед питанням депортації з США. Щоб цього уникнути, вона змушує свого асистента Ендрю одружитися з нею. Пара вирушає до його родини на Аляску, де змушена прикидатися закоханими.

"Освідчення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мачо і ботан"

Рейтинг IMDb: 7,2

Двоє незграбних поліціянтів – крутий, але не дуже розумний Дженко та ботан Шмідт – отримують завдання під прикриттям: знову піти до школи, щоб знайти торговців новим небезпечним наркотиком. Вони повертаються в шкільне життя, де все зовсім не так, як у їхні роки.

"Мачо і ботан": дивіться онлайн трейлер фільму

"За двома зайцями"

Рейтинг IMDb: 8,0

А якщо вам хочеться подивитись щось українське, то гарним вибором буде комедійний фільм "За двома зайцями", відзнятий за однойменною п'єсою Михайла Старицького.

Свирид Петрович Голохвастов – хвалько і жених-хитрун, який хоче одружитися з багатою Пронею Прокопівною заради грошей. За сюжетом брехня Голохвастова поступово розкривається. Цей фільм – яскрава сатира на лицемірство, жадібність і бажання здаватися тим, ким не є.

"За двома зайцями": дивіться фільм онлайн

