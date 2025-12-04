5 комедий, которые мгновенно поднимут настроение вашей паре

Иногда бывает так, что жизненные трудности или усталость от рабочего дня ухудшают настроение. Да еще и погода за окном не слишком радует.

Но не стоит отчаиваться, ведь все можно исправить. 24 Канал подготовил подборку лучших комедий, которые можно посмотреть в паре, чтобы улучшить настроение обоим партнерам.

Какие комедии лучше всего посмотреть вместе?

"Брюс всемогущий"

Рейтинг IMDb: 6,8

Брюс Нолан – телеведущий-неудачник, который постоянно жалуется на жизнь и обвиняет Бога во всех бедах. Бог решает преподать ему урок и передает ему свои силы. Сначала Брюс использует их для собственной выгоды, но быстро понимает, что быть всемогущим – тяжелый труд. Из-за своих ошибок он едва не разрушает отношения с любимой.

"Брюс всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оптом дешевле"

Рейтинг IMDb: 5,9

Веселая семейная комедия о супругах Бейкеров, которые воспитывают... 12 детей. Жизнь семьи – хаос, смех и бесконечные приключения. Когда отец получает работу в другом городе, семья переезжает, а мать начинает промотур своей книги. Все ложится на плечи отца – и начинается настоящий беспорядок.

"Оптом дешевле": смотрите онлайн трейлер фильма

"Предложение"

Рейтинг IMDb: 6,8

Начальница-карьеристка Маргарет стоит перед вопросом депортации из США. Чтобы этого избежать, она заставляет своего ассистента Эндрю жениться на ней. Пара отправляется к его семье на Аляску, где вынуждена притворяться влюбленными.

"Предложение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мачо и ботан"

Рейтинг IMDb: 7,2

Двое неуклюжих полицейских – крутой, но не очень умный Дженко и ботан Шмидт – получают задание под прикрытием: снова пойти в школу, чтобы найти торговцев новым опасным наркотиком. Они возвращаются в школьную жизнь, где все совсем не так, как в их годы.

"Мачо и ботан": смотрите онлайн трейлер фильма

"За двумя зайцами"

Рейтинг IMDb: 8,0

А если вам хочется посмотреть что-то украинское, то хорошим выбором будет комедийный фильм "За двумя зайцами", снятый по одноименной пьесе Михаила Старицкого.

Свирид Петрович Голохвастов – хвастун и жених-хитрец, который хочет жениться на богатой Проне Прокоповне ради денег. По сюжету ложь Голохвастова постепенно раскрывается. Этот фильм – яркая сатира на лицемерие, жадность и желание казаться тем, кем не является.

"За двумя зайцами": смотрите фильм онлайн

