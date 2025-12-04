5 комедий, которые мгновенно поднимут настроение вашей паре
Иногда бывает так, что жизненные трудности или усталость от рабочего дня ухудшают настроение. Да еще и погода за окном не слишком радует.
Но не стоит отчаиваться, ведь все можно исправить. 24 Канал подготовил подборку лучших комедий, которые можно посмотреть в паре, чтобы улучшить настроение обоим партнерам.
Какие комедии лучше всего посмотреть вместе?
"Брюс всемогущий"
Рейтинг IMDb: 6,8
Брюс Нолан – телеведущий-неудачник, который постоянно жалуется на жизнь и обвиняет Бога во всех бедах. Бог решает преподать ему урок и передает ему свои силы. Сначала Брюс использует их для собственной выгоды, но быстро понимает, что быть всемогущим – тяжелый труд. Из-за своих ошибок он едва не разрушает отношения с любимой.
"Брюс всемогущий": смотрите онлайн трейлер фильма
"Оптом дешевле"
Рейтинг IMDb: 5,9
Веселая семейная комедия о супругах Бейкеров, которые воспитывают... 12 детей. Жизнь семьи – хаос, смех и бесконечные приключения. Когда отец получает работу в другом городе, семья переезжает, а мать начинает промотур своей книги. Все ложится на плечи отца – и начинается настоящий беспорядок.
"Оптом дешевле": смотрите онлайн трейлер фильма
"Предложение"
Рейтинг IMDb: 6,8
Начальница-карьеристка Маргарет стоит перед вопросом депортации из США. Чтобы этого избежать, она заставляет своего ассистента Эндрю жениться на ней. Пара отправляется к его семье на Аляску, где вынуждена притворяться влюбленными.
"Предложение": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мачо и ботан"
Рейтинг IMDb: 7,2
Двое неуклюжих полицейских – крутой, но не очень умный Дженко и ботан Шмидт – получают задание под прикрытием: снова пойти в школу, чтобы найти торговцев новым опасным наркотиком. Они возвращаются в школьную жизнь, где все совсем не так, как в их годы.
"Мачо и ботан": смотрите онлайн трейлер фильма
"За двумя зайцами"
Рейтинг IMDb: 8,0
А если вам хочется посмотреть что-то украинское, то хорошим выбором будет комедийный фильм "За двумя зайцами", снятый по одноименной пьесе Михаила Старицкого.
Свирид Петрович Голохвастов – хвастун и жених-хитрец, который хочет жениться на богатой Проне Прокоповне ради денег. По сюжету ложь Голохвастова постепенно раскрывается. Этот фильм – яркая сатира на лицемерие, жадность и желание казаться тем, кем не является.
"За двумя зайцами": смотрите фильм онлайн
