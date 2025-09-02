Підліткові серіали можуть належати до різних жанрів – як до фентезі та наукової фантастики, так і до драми й комедії. Ці шоу підкорюють глядачів завдяки захопливим сюжетам, цікавим персонажам та глибині, якої бракує багатьом серіалам.

Неважливо, де відбуваються події у підліткових серіалах. Головне, щоб вони дивували від початку до кінця, перевершували очікування й залишали тривале враження на глядачів. Кіно 24 розповість про одні з таких серіалів.

"Коли завмирає серце" (2022 – )

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 24

Чарлі Спрінґ та Нік Нельсон навчаються в одній гімназії для хлопчиків. Та їм не доводилось зустрічатися, поки вони не сіли за одну парту. Нік – учень випускного класу та гравець команди з регбі, а Чарлі – хлопець, який зазнав булінгу через свою орієнтацію. Раптом вони стають друзями, а згодом розуміють, що між ними виникає щось більше.

"Диваки і навіжені" (1999 – 2000)

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 18

Події серіалу відбуваються у 1980-х роках. У школі Мак Кінлі сформувалися дві групи: "Диваки" на чолі з харизматичним Деніелем та "Навіжені", до складу яких увійшли Сем, Біл та Ніл. У драмі показане звичайне життя підлітків та їхні труднощі: стосунки, спілкування й алкоголь.

"Щоденники вампіра" (2009 – 2017)

Кількість сезонів: 8

Кількість серій: 171

17-річна Елейна та її 15-річний брат Джеремі намагаються жити далі після аварії, в якій загинули їхні батьки. Вони переїхали до тітки та повернулися до школи. На початку навчального року старшокласниці, серед яких і Елейна, звертають увагу на новачка Стефана Сальваторе. Виявляється, що Стефан – вампір, який повернувся до рідного міста разом з братом.

