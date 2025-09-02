3 лучших подростковых сериала, которые захватывают внимание от начала до самого конца
- "Когда замирает сердце" (2022 – ) имеет 3 сезона и 24 серии, рассказывает о дружбе и отношениях между двумя парнями в гимназии.
- "Чудаки и сумасшедшие" (1999 – 2000) с 1 сезоном и 18 сериями показывает жизнь подростков в 1980-х с их трудностями.
- "Дневники вампира" (2009 – 2017) состоит из 8 сезонов и 171 серии, рассказывает о подростках, в город к которым приезжают вампиры.
Подростковые сериалы могут принадлежать к разным жанрам –как к фэнтези и научной фантастике, так и к драме и комедии. Эти шоу покоряют зрителей благодаря увлекательным сюжетам, интересным персонажам и глубине, которой не хватает многим сериалам.
Неважно, где происходят события в подростковых сериалах. Главное, чтобы они удивляли от начала до конца, превосходили ожидания и оставляли длительное впечатление на зрителей. Кино 24 расскажет об одних из таких сериалов.
"Трепет сердца" (2022 – )
Количество сезонов: 3
Количество серий: 24
Чарли Спринг и Ник Нельсон учатся в одной гимназии для мальчиков. Но им не приходилось встречаться, пока они не сели за одну парту. Ник – ученик выпускного класса и игрок команды по регби, а Чарли – парень, который подвергся буллингу из-за своей ориентации. Вдруг они становятся друзьями, а впоследствии понимают, что между ними возникает нечто большее.
"Трепет сердца": смотрите трейлер онлайн
"Хулиганы и ботаны" (1999 – 2000)
Количество сезонов: 1
Количество серий: 18
События сериала происходят в 1980-х годах. В школе Мак Кинли сформировались две группы: "Чудаки" во главе с харизматичным Дэниелем и "Сумасшедшие", в состав которых вошли Сэм, Бил и Нил. В драме показана обычная жизнь подростков и их трудности: отношения, общения и алкоголь.
"Хулиганы и ботаны": смотрите трейлер онлайн
"Дневники вампира" (2009 – 2017)
Количество сезонов: 8
Количество серий: 171
17-летняя Элейна и ее 15-летний брат Джереми пытаются жить дальше после аварии, в которой погибли их родители. Они переехали к тете и вернулись в школу. В начале учебного года старшеклассницы, среди которых и Элейна, обращают внимание на новичка Стефана Сальваторе. Оказывается, что Стефан – вампир, который вернулся в родной город вместе с братом.
"Дневники вампира": смотрите трейлер онлайн