Кино 24 расскажет о сериалах, которые поднимают важные и актуальные темы. К этим историям может быть сложно вернуться снова – не из-за неудачного сюжета, а из-за болезненных, печальных и крайне непростых моментов.

"Чернобыль"

События сериала разворачиваются в 1986 году, когда произошла крупнейшая катастрофа в истории человечества. Трое ученых пытаются разобраться в причинах и спасти человеческие жизни. Из их рассказов складывается картина событий, приведших к страшному взрыву.

Сериал мастерски и реалистично воспроизвел трагические события, показав ошибки и причины, приведшие к масштабной катастрофе. Но несмотря на это, он эмоционально истощает, поэтому его непросто смотреть снова.

"Рассказ служанки"

В вымышленном тоталитарном обществе, Республике Галаад, только одна женщина из сотни может родить здорового ребенка. Фертильных женщин содержат в специальных лагерях, где готовят к одному – зачать и родить ребенка от офицеров, жены которых не способны этого сделать.

Сериал поднимает проницательные и важные темы относительно гендерных ролей, власти и отношения к женщинам. Это антиутопия, что все еще проливает свет на современное общество. Страдания главных героинь настолько поражает, что сериал трудно смотреть второй раз.

"Когда они нас увидят"

Сериал основан на реальных событиях 1989 года, когда пятеро темнокожих и латиноамериканских подростков были приговорены к тюремным срокам за изнасилование девушки, совершенное в Центральном парке Нью-Йорка. На самом же деле оказывается, что каждый из них пострадал несправедливо из-за расизма.

Здесь изображен абсолютный провал правовой системы и триумф расизма и несправедливости. Сериал поднял важные темы, из-за которых его сложно смотреть повторно.

