Новый турецкий сериал "Письма из прошлого" – именно такой, пишет Кино 24. Он щемящий и ностальгический, но одновременно интересный и эмоциональный. Его можно посмотреть за день или несколько дней, однако он оставит много впечатлений после.

Смотрите также 3 новых мини-сериала Netflix для просмотра на выходных

Сериал "Письма из прошлого" вышел на Netflix в июле этого года. В главных ролях – Гьокче Бахадир, Онур Туна, Селин Енинджи. Он состоит всего из 8 эпизодов примерно по 40 минут каждый.

О чем сюжет сериала?

В 2003 году учительница Фатма Айяр предложила участникам литературного клуба написать письма и обратиться к самим себе в будущем. Эти послания должны были бы открыть 20 лет назад. Но конверты потерялись.

Никто не вспоминал о письмах, запылившихся в архивах, пока в 2023 году их не нашла дочь Фатмы – Элиф. Текст каждого письма коснулся ее сердца: там были подростковые мечты и страхи, откровенные признания и увлекательные мысли. Оказалось, что одно из этих писем касалось самой Элиф. В нем скрылся секрет о ее появлении на свет.

Узнав эту информацию, Элиф решает найти авторов коллекции этих писем, ведь стремится постичь правду о ее рождении.

"Письма из прошлого": смотрите трейлер онлайн

Это интимная и загадочная история об откровениях и тайнах. Эмоциональный сериал поднимает темы коллективной памяти, течения времени и воспоминаний. Он понравится фанам семейных драм и тем, кто любит сюжеты, построенные на тайнах и историях разных поколений.