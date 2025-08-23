Кино 24 расскажет о новых мини-сериалах, которые можно посмотреть на Netflix. Они состоят из немногих эпизодов, а потому идеально подойдут для просмотра в выходные.

"Заложник"

Жанр: драма, триллер

Количество эпизодов: 5

Во время международного саммита между Францией и Великобританией все идет не по плану. Мужа британского премьер-министра похищают, а президент Франции оказывается под давлением шантажистов. Между этими лидерами стран давно существовало соперничество и неприязнь. И теперь, когда они наталкиваются на трудности, время преодолеть неприязнь, чтобы разоблачить заговор.

"Заложник": смотрите трейлер онлайн

"Молодые миллионеры"

Жанр: комедия

Количество эпизодов: 8

События сериала происходят в Марселе. Четверо подростков неожиданно выигрывают в лотерею 17 миллионов евро. Они начинают воплощать мечты о свободе, яхты и роскошную жизнь. Но вслед за этим приходит хаос, на который четверка вообще не надеялась.

"Молодые миллионеры": смотрите трейлер онлайн

"Неукротимый"

Жанр: триллер, детектив

Количество эпизодов: 6

В национальном парке Йосемити происходит жестокое убийство. Специальный агент Кайл Тернер, работа которого заключается в соблюдении законов в дикой природе, берется за расследование. Но дело далеко не простое, поэтому ему помогает напарница из Лос-Анджелеса. Им придется столкнуться с тайнами парка и сложными моментами из своей жизни.

"Неукротимый": смотрите трейлер онлайн