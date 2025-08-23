Кіно 24 розповість про нові мінісеріали, які можна подивитися на Netflix. Вони складаються з небагатьох епізодів, а тому ідеально підійдуть для перегляду у вихідні.
"Заручник"
Жанр: драма, трилер
Кількість епізодів: 5
Під час міжнародного саміту між Францією та Великою Британією все йде не за планом. Чоловіка британської прем'єр-міністерки викрадають, а президентка Франції опиняється під тиском шантажистів. Між цими лідерками країн давно існувало суперництво і неприязнь. Та тепер, коли вони натрапляють на труднощі, час подолати неприязнь, щоб викрити змову.
"Заручник": дивіться трейлер онлайн
"Молоді мільйонери"
Жанр: комедія
Кількість епізодів: 8
Події серіалу відбуваються у Марселі. Четверо підлітків несподівано виграють у лотерею 17 мільйонів євро. Вони починають втілювати мрії про свободу, яхти й розкішне життя. Та слідом за цим приходить хаос, на який четвірка взагалі не сподівалася.
"Молоді мільйонери": дивіться трейлер онлайн
"Неприборканий"
Жанр: трилер, детектив
Кількість епізодів: 6
У національному парку Йосеміті стається жорстоке вбивство. Спеціальний агент Кайл Тернер, робота якого полягає у дотриманні законів у дикій природі, береться за розслідування. Та справа далеко не проста, тому йому допомагає напарниця з Лос-Анджелеса. Їм доведеться стикнутися з таємницями парку і складними моментами зі свого життя.
"Неприборканий": дивіться трейлер онлайн