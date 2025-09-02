Неважно, где происходят события в подростковых сериалах. Главное, чтобы они удивляли от начала до конца, превосходили ожидания и оставляли длительное впечатление на зрителей. Кино 24 расскажет об одних из таких сериалов.

"Трепет сердца" (2022 – )

Количество сезонов: 3

Количество серий: 24

Чарли Спринг и Ник Нельсон учатся в одной гимназии для мальчиков. Но им не приходилось встречаться, пока они не сели за одну парту. Ник – ученик выпускного класса и игрок команды по регби, а Чарли – парень, который подвергся буллингу из-за своей ориентации. Вдруг они становятся друзьями, а впоследствии понимают, что между ними возникает нечто большее.

"Трепет сердца": смотрите трейлер онлайн

"Хулиганы и ботаны" (1999 – 2000)

Количество сезонов: 1

Количество серий: 18

События сериала происходят в 1980-х годах. В школе Мак Кинли сформировались две группы: "Чудаки" во главе с харизматичным Дэниелем и "Сумасшедшие", в состав которых вошли Сэм, Бил и Нил. В драме показана обычная жизнь подростков и их трудности: отношения, общения и алкоголь.

"Хулиганы и ботаны": смотрите трейлер онлайн

"Дневники вампира" (2009 – 2017)

Количество сезонов: 8

Количество серий: 171

17-летняя Элейна и ее 15-летний брат Джереми пытаются жить дальше после аварии, в которой погибли их родители. Они переехали к тете и вернулись в школу. В начале учебного года старшеклассницы, среди которых и Элейна, обращают внимание на новичка Стефана Сальваторе. Оказывается, что Стефан – вампир, который вернулся в родной город вместе с братом.

"Дневники вампира": смотрите трейлер онлайн