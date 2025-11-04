Найкращі серіали 2024 року: що подивитися ввечері після роботи

Минулий 2024 рік подарував стільки сильних прем'єр, що вечори після роботи тепер хочеться проводити лише за переглядом серіалів. Епічні історії, присвячені владі, війні, виживанню, клановості та жорстокому світу великих грошей – усе це в добірці найкращого, що вийшло торік.

24 Канал підготував список із 10 серіалів, які вирізняються сюжетами та жанрами, тому можна обрати ту історію, яка відповідає вечірньому настрою.

Які серіали увійшли до найкращих у 2024 році?

"Сьогун"

Події розвиваються у феодальній Японії XVII століття. Англійський мореплавець Джон Блекторн випадково потрапляє у країну самураїв, де опиняється втягнутим у політичні ігри між найвпливовішими кланами.

Це серіал про владу, честь та зіткнення культур, у якому реальні історичні події переплетені з інтригами й особистими драмами.

"Сьогун": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Володарі повітря"

Історія про пілотів 100-ї бомбардувальної групи армії США під час Другої світової війни. Епічна драма розповідає про юних хлопців, які кожного дня підіймалися в небо, не знаючи, чи повернуться.

"Володарі повітря": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Експати"

Гонконг. Три американки, які живуть у місті як експатки, зіштовхуються з подією, що радикально змінює їхнє життя. Історія про втрати, провину, складні вибори, класову нерівність, відчуття чужинства та про те, як життя людей може заплутатись у чужих країнах до вузла, який, здається, неможливо розв'язати.

"Експати": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Джентльмени"

Син британського аристократа раптом дізнається, що родинний бізнес – це величезна мережа наркоторгівлі. Він змушений увійти в кримінальний світ та домовлятись із небезпечними людьми, аби навести порядок і врятувати родину.

"Джентльмени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Оленя"

Серіал заснований на реальних подіях. Історія розгортається навколо Донні Данна – бармена та коміка-початківця, який мріє пробитись у стендап, але весь час пасе задніх. У барі він знайомиться з Мартою – дивною, самотньою жінкою, яка стає фанатично прив'язаною до нього і перетворює його життя на кошмар. На тлі цього чоловік змушений зіштовхнутись із власною травмою, яка довгі роки була похована всередині.

"Оленя": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ось ще 5 серіалів, які також можна назвати найкращими за 2024 рік:

"Містер і місіс Сміт";

"Ріплі";

"Фолаут";

"Один день";

"Режим".

