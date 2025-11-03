Взагалі існує декілька варіантів перекладу іноземних фільмів. Дубляж – повне озвучування кінокартин, коли не чути оригінальні голоси. Закадровий переклад – на екрані чути одночасно переклад та оригінальну мову. В обох випадках українські актори дубляжу та перекладачі справляються зі своїм завданням на всі 100%. Не дарма сьогодні у тіктоці віруситься чимало відео з оригінальними жартами, над якими постарались українські творці, передає 24 Канал.
Цікаво Живе на дві країни: де зараз Міла Сивацька, яка виїхала за кордон під час повномасштабної війни
Можемо пригадати комедійний серіал "Друзі", який до сьогодні є одним із найулюбленіших серед глядачів. Упродовж багатьох сезонів персонажі сподобались не тільки своїми характерами, а й жартами, емоційністю та кумедними ситуаціями.
Або ж варто пригадати популярну на різдвяно-новорічний період серію фільмів "Сам удома". Погодьтесь, що українську озвучку доволі важко "переплюнути".
Один із найсмішніших моментів "Сам удома 2": дивіться відео онлайн
Та і це ще далеко не всі перли нашого дубляжу. До прикладу, можна до сліз посміятись над "Пінгвінами Мадагаскару", "Льодовиковим періодом", "Сезоном полювання" тощо.
Смішні моменти з українським дубляжем: дивіться відео онлайн
Також рекомендуємо подивитись мультфільм "Велика подорож", де захоплюють не тільки сюжет, а й смішні монологи та діалоги.
Кумедні моменти з мультфільму "Велика подорож": дивіться відео онлайн
А ось яскравий приклад порівняння українського та російського озвучування мультика "Тачки". Достатньо послухати один уривок, щоб зробити відповідні висновки, чий переклад насправді кращий.
До слова, дуже часто у російському перекладі є багато неточностей. До прикладу, у серії фільмів про "Гаррі Поттера", є дуже багато прогалин, які опускають ключові моменти та псують не тільки імена, а й важливі назви.
Порівняння українського та російського дубляжу: дивіться відео онлайн
Мабуть, один із найсмішніших перекладів можна почути у фільмах "Вартові галактики". Гра слів і гумор, який обожнюють українці, став родзинкою кінострічки.
Український дубляж фільму "Вартові галактики": дивіться відео онлайн
Це ще далеко не весь список прикладів, який демонструє унікальність українського дубляжу. Та цього достатньо, щоб уже зробити відповідні висновки, що раніше саме наше озвучування було доволі знеціненим, та сьогодні все починає повертатись на свої місця.
Також рекомендуємо до перегляду 5 цікавих мультсеріалів, які можна подивитись замість "Маша і Ведмідь".