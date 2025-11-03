Якщо досі ви вмикали для своєї дитини "Машу та Ведмедя", а зараз шукаєте альтернативу, варто звернути увагу на інші мультсеріали, як українські, так і іноземні. 24 Канал навів приклад цікавих та повчальних мультиків, що сподобаються їм набагато більше за російські.

Важливо Має зв'язки з Росією та спонсорує тероризм: Мінкульт підтримує санкції проти "Маші і Ведмедя"

"Хоробрі зайці"

Мультик створений за копродукції України та Іспанії. У центрі – надзвичайно допитливі та хоробрі зайці – братик та сестричка Боп і Бу. Вони вирушають у подорож Зайцесвітом разом з мамою Заєю, татом Заєм і чотирма займалятами. Упродовж подорожі на них чекають відкриття, знайомства з друзями й неймовірні розваги.

"Хоробрі зайці": дивіться трейлер онлайн

"Тото"

Це пізнавальний український проєкт про песика Тото та його друзів: хом'ячка, папужку, кицю та хамелеона у лісовому дитсадку. Найменші глядачі дізнаються, як познайомитися, як прокидатись з гарним настроєм та правильно чистити зубки.

"Тото": дивіться 1 серію онлайн

"Маленький принц і друзі"

Анімаційний серіал розповідає про Маленького принца, Лиса та їхніх друзів у космосі. Це зворушлива історія про пошук себе та справжньої дружби. Тут не тільки неймовірні пригоди та веселощі, але й життєва мудрість.

"Маленький принц і друзі": дивіться трейлер онлайн

"Леді Баг і Супер-Кіт"

Це французький мінісеріал, події якого відбуваються у Парижі XXI століття. Лиходій Бражник нацьковує на людей темних метеликів, щоб перетворити їх на таких самих зловмисників. За цим спостерігають нібито звичайні школярі Марінетт та Адріан, які насправді є супергероями. Вони намагаються відновити у місті мир.

"Леді Баг і Супер-Кіт": дивіться трейлер онлайн

"Щенячий патруль"

Канадський мультсеріал кожної серії розповідає про пригоди рятувальної команди. 10-річний розумник Райдер та його восьмеро цуценят захищають Бухту Пригод та її мешканців від різноманітних проблем.

"Щенячий патруль": дивіться епізод онлайн

Також додамо, що Суспільне нещодавно представило дитячий додаток "Бробакс". У ньому зібрано мультфільми, мультсеріали та казки українською мовою, що разом складають понад 250 годин перегляду. Додаток є безплатним.