Новий 2023 рік обіцяє чимало різноманітних і цікавих прем’єр. Справжнім кіноманам вже з січня буде на що звернути увагу. Редакція Кіно 24 підготувала добірку найочікуваніших серіалів, які вийдуть в перший місяць Нового року.

Нових шоу справді чимало, однак ми вибрали найцікавіші, які не варто оминати увагою у будь-якому випадку. Серед прем’єр – "Вікінги: Вальгалла" та "Мер Кінгстауна".

5 найочікуваніших серіалів, які вийдуть у січні 2023 року

"Калейдоскоп"

Дата прем’єри: 1 січня

Сезон: 1

Головні ролі зіграли: Джанкарло Еспозіто, Руфус Сьюелл, Пас Вега та інші

Це американська кримінальна драма Netflix від творця "Чудової афери" Джанкарло Еспозіто. У центрі сюжету – грандіозне пограбування на суму 7 мільйонів доларів.

"Брехливе життя дорослих"

Дата прем’єри: 4 січня

Сезон: 1

Головні ролі зіграли: Джордана Маренго, Валерія Голіно, Алессандро Преціозі

Серіал ґрунтується на однойменному романі Елени Ферранте. Події розгортаються у Неаполі, 1990-ті роки. За сюжетом, зухвала й смілива тітка Вітторія допомагає своїй недосвідченій племінниці дослідити інший бік міста, чим засмучує суворих батьків дівчини.

"Вікінги: Вальгалла"

Дата прем’єри: 12 січня

Сезон: 2

Головні ролі зіграли: Сем Корлетт, Лео Сутер, Фріда Ґуставссон

У сиквелі легендарного серіалу "Вікінги" йдеться про гренландського дослідника Лейфа Ерікссона, його сестру Фрейдіс Еріксдоттір та скандинавського правителя Гаральд Сігурдссон. Герої вирушають у подорож через океани від Каттегата до Англії, але дорогу ускладнює війна, що розгорнулася між вікінгами та англійськими королями.

Події відбуватимуться через сто років після знаних подвигів в оригінальному шоу. Сценаристом серіалу виступив Джеб Стюарт ("Міцний горішок", "Утікач").

"Мер Кінгстауна"

Дата прем’єри: 15 січня

Сезон: 2

Головні ролі зіграли: Джеремі Реннер, Даян Віст, Емма Лерд та інші

Перший сезон кримінальної драми Тейлора Шеріда швидко стала найпопулярнішою на Paramount+. Тому й не дивно, що творці шоу вирішили продовжити серіал.

Серіал підіймає важливі соціальні теми: расизм, корупція та нерівність. За сюжетом, найвпливовіша сім'я в Кінгстауні, Макласкі, займається тюремним бізнесом. Головні герої намагаються забезпечити порядок та справедливість у місті, де немає нормального життя.

"Останні з нас"

Дата прем’єри: 15 січня

Сезон: 1

Головні ролі зіграли: Педро Паскаль, Белла Рамзі, Габріель Луна

Перший американський серіал HBO, заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us. Він розповість історію Джоела, контрабандиста, якому доручено супроводжувати підлітка Еллі через Постапокаліптичні США.

