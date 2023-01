Новый 2023 обещает немало разнообразных и интересных премьер. Настоящим киноманам уже с января будет на что обратить внимание. Редакция Кино 24 подготовила подборку самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в первый месяц Нового года.

Новых шоу действительно немало, однако мы выбрали самые интересные, которые не стоит упускать из виду в любом случае. Среди премьер – "Викинги: Вальгалла" и "Мэр Кингстауна".

Читайте также Романтические фильмы на вечер, которые стоит посмотреть

5 самых ожидаемых сериалов, которые выйдут в январе 2023 года

"Калейдоскоп"

Дата премьеры: 1 января

Сезон: 1

Главные роли сыграли: Джанкарло Эспозито, Руфус Сьюэлл, Пас Вега и другие.

Это американская криминальная драма Netflix от создателя "Великолепной аферы" Джанкарло Эспозито. В центре сюжета – грандиозное ограбление на сумму 7 миллионов долларов.

"Калейдоскоп": смотрите трейлер

"Лживая жизнь взрослых"

Дата премьеры: 4 января

Сезон: 1

Главные роли сыграли: Джордана Маренго, Валерия Голино, Алессандро Прециози

Сериал основывается на одноименном романе Елены Ферранте. События разворачиваются в Неаполе, 1990-е годы. По сюжету, дерзкая и смелая тетя Виттория помогает своей неопытной племяннице исследовать другую сторону города, чем огорчает суровых родителей девушки.

"Лживая жизнь взрослых": смотрите трейлер

"Викинги: Вальгалла"

Дата премьеры: 12 января

Сезон: 2

Главные роли сыграли: Сэм Корлетт, Лео Сутер, Фрида Густавссон

В сиквеле легендарного сериала "Викинги" говорится о гренландском исследователе Лейфе Эрикссоне, его сестре Фрейдис Эриксдоттир и скандинавском правителе Гаральде Сигурдссоне. Герои отправляются в путешествие через океаны от Каттегата в Англию, но дорогу усложняет война, развернувшаяся между викингами и английскими королями.

События пройдут через сто лет после известных подвигов в оригинальном шоу. Сценаристом сериала выступил Джеб Стюарт ("Крепкий орешек", "Беглец").

"Викинги: Вальгалла" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Мэр Кингстауна"

Дата премьеры: 15 января

Сезон: 2

Главные роли сыграли: Джереми Реннер, Даян Вист, Эмма Лэрд и другие

Первый сезон криминальной драмы Тейлора Шерида быстро стал самым популярным на Paramount+. Потому и не удивительно, что создатели шоу решили продолжить сериал.

"Мэр Кингстауна" поднимает важные социальные темы: расизм, коррупция и неравенство. По сюжету, самая влиятельная семья в Кингстауне, Макласки, занимается тюремным бизнесом. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в городе, где нет нормальной жизни.

"Мэр Кингстауна": смотрите трейлер второго сезона

"Последний из нас"

Дата премьеры: 15 января

Сезон: 1

Главные роли сыграли: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Габриэль Луна

Первый американский сериал HBO, основанный на видеоигре 2013 The Last of Us. Он расскажет историю Джоэла, контрабандиста, которому поручено сопровождать подростка Элли через Постапокалиптические США.

"Последние из нас": смотрите трейлер

Больше сериалов января 2023 года: