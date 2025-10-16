Стримінгова платформа Netflix знову оновила свій список найпопулярніших стрічок серед українських глядачів. Якщо ви в пошуку цікавого фільму на вечір, то цей рейтинг точно вам знадобиться.

У матеріалі Кіно 24 з посиланням на Netflix ви можете обрати свого фаворита. Цього разу у списку найпопулярніших стрічок абсолютно різножанрові кінопроєкти, серед яких кожен знайде щось для себе.

Які фільми найпопулярніші на Netflix?

"Жінка з каюти № 10"

Перше місце у списку найпопулярніших стрічок зайняв новий драматичний детектив із Кірою Найтлі у головній ролі. Стрічка вийшла у світ 10 жовтня 2025 року. Вона розповідає про журналістку, яка працює над важливим завданням на борту розкішної яхти. В один момент вона помічає, як пасажирку викидають за борт прямо посеред ночі. Однак всі переконують її, що це неправда.

Стрічка до останнього тримає в напрузі. Тож, якщо ви любите атмосферні фільми без зайвого пафосу, цей кінопроєкт може стати ідеальним варіантом для вечірнього перегляду.

"Жінка з каюти № 10": дивіться онлайн трейлер фільму

"Французький коханець"

Ця французька комедійна мелодрама точно стане ідеальним варіантом для перегляду після роботи, адже вона дозволить розслабитися та забути про власні проблеми хоча б на деякий час.

Стрічка вийшла у світ у вересні 2025 року. Уже впродовж декількох тижнів вона перебуває у списку найпопулярніших фільмів на Netflix.

"Французький коханець": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм розповідає про актора та офіціантку, які переживають скрутні часи. Однак їхнє знайомство перетворюється на несподівану та красиву історію кохання. Та іноді почуттям доводиться проходити неабиякі випробування. І тільки фінал цієї історії покаже, чи витримають їхні стосунки усі труднощі.

"Панда Кунг-Фу 4"

Ця кіноісторія ідеально підійде для перегляду як для дітей, так і для дорослих. Мультфільм посів третє місце у списку найпопулярніших стрічок на Netflix.

Історія про легендарного воїна По, який нарешті може відправитись на заслужений відпочинок. Він здобув три перемоги над лиходіями світового рівня, а тепер мусить стати духовним лідером Долини миру.

За словами глядачів, франшиза досі тримає планку, яку поставила собі уже давно. Мультфільм подарує вам позитивні емоції та гарний настрій.

"Панда Кунг-Фу 4": дивіться онлайн трейлер фільму

У рейтингу найпопулярніших фільмів також такі стрічки:

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

"Піймай шахрайку, якщо зможеш"

"Стів"

"Клуб убивств по четвергам"

"Вона сказала "Можливо""

"Рут і Боаз"

"Переліт"

Які серіали найпопулярніші на Netflix?

Якщо ж ви шукаєте не фільм, а серіал, то стримінгова платформа уже оновила і цей рейтинг. У список найпопулярніших стрічок потрапили такі серіали:

"Чудовисько. Історія Еда Ґіна"

"Дім Гіннесів"

"Бункер мільярдерів"

"Убивця, на ім'я Неро";

"Рекрути";

"Альфачі";

"Вікторія Бекхем";ʼ

"Проблемні";

"Венздей";

"Зміна".

Шукайте свого фаворита у списку та влаштуйте собі незабутній осінній вечір.