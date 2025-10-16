Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных лент среди украинских зрителей. Если вы в поиске интересного фильма на вечер, то этот рейтинг точно вам пригодится.

В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix вы можете выбрать своего фаворита. На этот раз в списке самых популярных лент абсолютно разножанровые кинопроекты, среди которых каждый найдет что-то для себя.

Смотрите также 5 остросюжетных детективных сериалов, финал которых удивит даже самых внимательных зрителей

Какие фильмы самые популярные на Netflix?

"Женщина из каюты № 10"

Первое место в списке самых популярных лент занял новый драматический детектив с Кирой Найтли в главной роли. Лента вышла в свет 10 октября 2025 года. Она рассказывает о журналистке, которая работает над важным заданием на борту роскошной яхты. В один момент она замечает, как пассажирку выбрасывают за борт прямо посреди ночи. Однако все убеждают ее, что это неправда.

Лента до последнего держит в напряжении. Поэтому, если вы любите атмосферные фильмы без лишнего пафоса, этот кинопроект может стать идеальным вариантом для вечернего просмотра.

"Женщина из каюты № 10": смотрите онлайн трейлер фильма

"Французский любовник"

Эта французская комедийная мелодрама точно станет идеальным вариантом для просмотра после работы, ведь она позволит расслабиться и забыть о собственных проблемах хотя бы на некоторое время.

Лента вышла в свет в сентябре 2025 года. Уже на протяжении нескольких недель она находится в списке самых популярных фильмов на Netflix.

"Французский любовник": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм рассказывает об актере и официантке, которые переживают трудные времена. Однако их знакомство превращается в неожиданную и красивую историю любви. Но иногда чувствам приходится проходить серьезные испытания. И только финал этой истории покажет, выдержат ли их отношения все трудности.

"Панда Кунг-Фу 4"

Эта киноистория идеально подойдет для просмотра как для детей, так и для взрослых. Мультфильм занял третье место в списке самых популярных лент на Netflix.

История о легендарном воине По, который наконец может отправиться на заслуженный отдых. Он одержал три победы над злодеями мирового уровня, а теперь должен стать духовным лидером Долины мира.

По словам зрителей, франшиза до сих пор держит планку, которую поставила себе уже давно. Мультфильм подарит вам положительные эмоции и хорошее настроение.

"Панда Кунг-Фу 4": смотрите онлайн трейлер фильма

В рейтинге самых популярных фильмов также такие ленты:

"Кейпоп-охотницы на демонов"

"Поймай мошенницу, если сможешь"

"Стив"

"Клуб убийств по четвергам"

"Она сказала "Возможно"

"Рут и Боаз"

"Перелет"

Какие сериалы самые популярные на Netflix?

Если же вы ищете не фильм, а сериал, то стриминговая платформа уже обновила и этот рейтинг. У список самых популярных лент попали такие сериалы:

"Чудовище. История Эда Гинна"

"Дом Гиннесов"

"Бункер миллиардеров"

"Убийца, по имени Неро";

"Рекруты";

"Альфачи";

"Виктория Бекхэм";

"Проблемные";

"Венздей";

"Смена".

Ищите своего фаворита в списке и устройте себе незабываемый осенний вечер.