10 самых популярных фильмов на Netflix, которые покорили сердца украинцев
- Netflix обновил список самых популярных фильмов среди украинцев, где первое место занимает "Женщина из каюты № 10".
- В списке также присутствуют "Французский любовник" и "Панда Кунг-Фу 4", которые занимают второе и третье места соответственно.
Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных лент среди украинских зрителей. Если вы в поиске интересного фильма на вечер, то этот рейтинг точно вам пригодится.
В материале Кино 24 со ссылкой на Netflix вы можете выбрать своего фаворита. На этот раз в списке самых популярных лент абсолютно разножанровые кинопроекты, среди которых каждый найдет что-то для себя.
Какие фильмы самые популярные на Netflix?
"Женщина из каюты № 10"
Первое место в списке самых популярных лент занял новый драматический детектив с Кирой Найтли в главной роли. Лента вышла в свет 10 октября 2025 года. Она рассказывает о журналистке, которая работает над важным заданием на борту роскошной яхты. В один момент она замечает, как пассажирку выбрасывают за борт прямо посреди ночи. Однако все убеждают ее, что это неправда.
Лента до последнего держит в напряжении. Поэтому, если вы любите атмосферные фильмы без лишнего пафоса, этот кинопроект может стать идеальным вариантом для вечернего просмотра.
"Женщина из каюты № 10": смотрите онлайн трейлер фильма
"Французский любовник"
Эта французская комедийная мелодрама точно станет идеальным вариантом для просмотра после работы, ведь она позволит расслабиться и забыть о собственных проблемах хотя бы на некоторое время.
Лента вышла в свет в сентябре 2025 года. Уже на протяжении нескольких недель она находится в списке самых популярных фильмов на Netflix.
"Французский любовник": смотрите онлайн трейлер фильма
Фильм рассказывает об актере и официантке, которые переживают трудные времена. Однако их знакомство превращается в неожиданную и красивую историю любви. Но иногда чувствам приходится проходить серьезные испытания. И только финал этой истории покажет, выдержат ли их отношения все трудности.
"Панда Кунг-Фу 4"
Эта киноистория идеально подойдет для просмотра как для детей, так и для взрослых. Мультфильм занял третье место в списке самых популярных лент на Netflix.
История о легендарном воине По, который наконец может отправиться на заслуженный отдых. Он одержал три победы над злодеями мирового уровня, а теперь должен стать духовным лидером Долины мира.
По словам зрителей, франшиза до сих пор держит планку, которую поставила себе уже давно. Мультфильм подарит вам положительные эмоции и хорошее настроение.
"Панда Кунг-Фу 4": смотрите онлайн трейлер фильма
В рейтинге самых популярных фильмов также такие ленты:
- "Кейпоп-охотницы на демонов"
- "Поймай мошенницу, если сможешь"
- "Стив"
- "Клуб убийств по четвергам"
- "Она сказала "Возможно"
- "Рут и Боаз"
- "Перелет"
Какие сериалы самые популярные на Netflix?
Если же вы ищете не фильм, а сериал, то стриминговая платформа уже обновила и этот рейтинг. У список самых популярных лент попали такие сериалы:
- "Чудовище. История Эда Гинна"
- "Дом Гиннесов"
- "Бункер миллиардеров"
- "Убийца, по имени Неро";
- "Рекруты";
- "Альфачи";
- "Виктория Бекхэм";
- "Проблемные";
- "Венздей";
- "Смена".
Ищите своего фаворита в списке и устройте себе незабываемый осенний вечер.