Від детективів до трилерів: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix
- Netflix оновив рейтинг найпопулярніших фільмів, які дивились українці за останній тиждень, включаючи "Клуб убивств по четвергах" та "Закохайся в мене".
- Інші популярні фільми: "Кейпоп-мисливиці на демонів", "Планета самотніх: Грецька пригода", "Щенячий патруль у кіно" та кілька інших.
- Фільми охоплюють різні жанри, такі як детективи, трилери, мелодрами та дитячі анімаційні стрічки.
Netflix вже давно став важливим майданчиком для перегляду фільмів і серіалів в Україні. Адже тут можна знайти й гучні світові стрічки, і нове українське кіно.
На платформі вкотре оновили рейтинг фільмів, які найчастіше дивилися українці за останній тиждень. Це можливість прослідкувати, що зараз цікавить глядачів і підібрати варіанти для перегляду, пише Кіно 24.
"Клуб убивств по четвергах"
Елізабет, Рон, Ібрагім та Джойс – четверо друзів, які живуть у пансіонаті для літніх людей у Великій Британії. У них є традиція: збиратися кожного вечора, щоб розслідувати нерозкриті справи. Раптом у пансіонаті стається справжнє вбивство. Тож товариші мають нагоду у реальності випробувати свої детективні здібності.
"Клуб убивств по четвергах": дивіться трейлер онлайн
"Закохайся в мене"
Німецький трилер розповідає про Ліллі, яка вирушає на Майорку до своєї молодшої сестри Валерії. Там дівчина несподівано повідомляє, що заручилась з французом Ману. Та це не єдині новини: пара хоче витратити велику суму на інвестицію у спільний бізнес. Ліллі підозрює, що Ману – аферист, тому хоче дізнатись про нього більше. І знайомиться з німецьким менеджером, з яким у неї закручується роман.
"Закохайся в мене": дивіться трейлер онлайн
"Кейпоп-мисливиці на демонів"
Молодий дівчачий K-pop гурт Huntr/x є зірками сцени. Насправді вони ведуть подвійне життя, адже вночі рятують людство від демонів. Зокрема, дівчата протистоять своїм суперникам, бойз-бенду Saja Boys, чиї учасники є демонами.
"Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться трейлер онлайн
"Планета самотніх: Грецька пригода"
Польська мелодрама розповідає про зірок Томека та Аню, які провідують свого друга в Греції. Той нещодавно інвестував у готель на екзотичному острові. Пара приєднується до цього проєкту, але згодом починає підозрювати, що новий партнер їхнього друга – шахрай. Тому Томек мусить врятувати товариша від провалу.
"Планета самотніх: Грецька пригода": дивіться трейлер онлайн
"Щенячий патруль у кіно"
10-річний Райдер та його помічники-цуценята з'явилися і на великому екрані. У фільмі розповідають про черговий випадок, де на допомогу приходять головні герої. Райдера та щенят викликають у місто Пригод, щоб вони завадили меру Гамдінґеру. Адже він хоче перетворити гамірне місто на справжній хаос.
"Щенячий патруль у кіно": дивіться трейлер онлайн
Окрім цих стрічок, за перший тиждень вересня в Україні найчастіше дивилися такі:
- "Мій рік в Оксфорді"
- "Два серця"
- "Код доступу "Кейптаун"
- "Переліт"
- "Щасливчик Гілмор"