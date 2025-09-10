Netflix вже давно став важливим майданчиком для перегляду фільмів і серіалів в Україні. Адже тут можна знайти й гучні світові стрічки, і нове українське кіно.

На платформі вкотре оновили рейтинг фільмів, які найчастіше дивилися українці за останній тиждень. Це можливість прослідкувати, що зараз цікавить глядачів і підібрати варіанти для перегляду, пише Кіно 24.

"Клуб убивств по четвергах"

Елізабет, Рон, Ібрагім та Джойс – четверо друзів, які живуть у пансіонаті для літніх людей у Великій Британії. У них є традиція: збиратися кожного вечора, щоб розслідувати нерозкриті справи. Раптом у пансіонаті стається справжнє вбивство. Тож товариші мають нагоду у реальності випробувати свої детективні здібності.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться трейлер онлайн

"Закохайся в мене"

Німецький трилер розповідає про Ліллі, яка вирушає на Майорку до своєї молодшої сестри Валерії. Там дівчина несподівано повідомляє, що заручилась з французом Ману. Та це не єдині новини: пара хоче витратити велику суму на інвестицію у спільний бізнес. Ліллі підозрює, що Ману – аферист, тому хоче дізнатись про нього більше. І знайомиться з німецьким менеджером, з яким у неї закручується роман.

"Закохайся в мене": дивіться трейлер онлайн

"Кейпоп-мисливиці на демонів"

Молодий дівчачий K-pop гурт Huntr/x є зірками сцени. Насправді вони ведуть подвійне життя, адже вночі рятують людство від демонів. Зокрема, дівчата протистоять своїм суперникам, бойз-бенду Saja Boys, чиї учасники є демонами.

"Кейпоп-мисливиці на демонів": дивіться трейлер онлайн

"Планета самотніх: Грецька пригода"

Польська мелодрама розповідає про зірок Томека та Аню, які провідують свого друга в Греції. Той нещодавно інвестував у готель на екзотичному острові. Пара приєднується до цього проєкту, але згодом починає підозрювати, що новий партнер їхнього друга – шахрай. Тому Томек мусить врятувати товариша від провалу.

"Планета самотніх: Грецька пригода": дивіться трейлер онлайн

"Щенячий патруль у кіно"

10-річний Райдер та його помічники-цуценята з'явилися і на великому екрані. У фільмі розповідають про черговий випадок, де на допомогу приходять головні герої. Райдера та щенят викликають у місто Пригод, щоб вони завадили меру Гамдінґеру. Адже він хоче перетворити гамірне місто на справжній хаос.

"Щенячий патруль у кіно": дивіться трейлер онлайн

Окрім цих стрічок, за перший тиждень вересня в Україні найчастіше дивилися такі: