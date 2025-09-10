От детективов до триллеров: 10 самых популярных фильмов на Netflix
- Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов, которые смотрели украинцы за последнюю неделю, включая "Клуб убийств по четвергам" и "Влюбись в меня".
- Другие популярные фильмы: "Кейпоп-охотницы на демонов", "Планета одиноких: Греческое приключение", "Щенячий патруль в кино" и несколько других.
- Фильмы охватывают различные жанры, такие как детективы, триллеры, мелодрамы и детские анимационные ленты.
Netflix уже давно стал важной площадкой для просмотра фильмов и сериалов в Украине. Ведь здесь можно найти и громкие мировые ленты, и новое украинское кино.
На платформе в очередной раз обновили рейтинг фильмов, которые чаще всего смотрели украинцы за последнюю неделю. Это возможность проследить, что сейчас интересует зрителей и подобрать варианты для просмотра, пишет Кино 24.
"Клуб убийств по четвергам"
Элизабет, Рон, Ибрагим и Джойс – четверо друзей, которые живут в пансионате для пожилых людей в Великобритании. У них есть традиция: собираться каждый вечер, чтобы расследовать нераскрытые дела. Вдруг в пансионате происходит настоящее убийство. Поэтому товарищи имеют возможность в реальности испытать свои детективные способности.
"Влюбись в меня"
Немецкий триллер рассказывает о Лилли, которая отправляется на Майорку к своей младшей сестре Валерии. Там девушка неожиданно сообщает, что обручилась с французом Ману. Но это не единственные новости: пара хочет потратить большую сумму на инвестицию в совместный бизнес. Лилли подозревает, что Ману – аферист, поэтому хочет узнать о нем больше. И знакомится с немецким менеджером, с которым у нее закручивается роман.
"Кейпоп-охотницы на демонов"
Молодая девчачья K-pop группа Huntr/x являются звездами сцены. На самом деле они ведут двойную жизнь, ведь ночью спасают человечество от демонов. В частности, девушки противостоят своим соперникам, бойз-бенда Saja Boys, чьи участники являются демонами.
"Планета одиноких: Греческое приключение"
Польская мелодрама рассказывает о звездах Томеке и Ане, которые навещают своего друга в Греции. Тот недавно инвестировал в отель на экзотическом острове. Пара присоединяется к этому проекту, но впоследствии начинает подозревать, что новый партнер их друга – мошенник. Поэтому Томек должен спасти товарища от провала.
"Щенячий патруль в кино"
10-летний Райдер и его помощники-щенки появились и на большом экране. В фильме рассказывают об очередном случае, где на помощь приходят главные герои. Райдера и щенков вызывают в город Приключений, чтобы они помешали мэру Хамдингеру. Ведь он хочет превратить шумный город в настоящий хаос.
Кроме этих лент, за первую неделю сентября в Украине чаще всего смотрели такие:
- "Мой год в Оксфорде"
- "Два сердца"
- "Код доступа "Кейптаун"
- "Перелет"
- "Счастливчик Гилмор"