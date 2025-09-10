Netflix уже давно стал важной площадкой для просмотра фильмов и сериалов в Украине. Ведь здесь можно найти и громкие мировые ленты, и новое украинское кино.

На платформе в очередной раз обновили рейтинг фильмов, которые чаще всего смотрели украинцы за последнюю неделю. Это возможность проследить, что сейчас интересует зрителей и подобрать варианты для просмотра, пишет Кино 24.

Смотрите также Романтические и эмоциональные истории: 4 фильма, которые надо посмотреть фанам "Моего года в Оксфорде"

"Клуб убийств по четвергам"

Элизабет, Рон, Ибрагим и Джойс – четверо друзей, которые живут в пансионате для пожилых людей в Великобритании. У них есть традиция: собираться каждый вечер, чтобы расследовать нераскрытые дела. Вдруг в пансионате происходит настоящее убийство. Поэтому товарищи имеют возможность в реальности испытать свои детективные способности.

"Клуб убийств по четвергам": смотрите трейлер онлайн

"Влюбись в меня"

Немецкий триллер рассказывает о Лилли, которая отправляется на Майорку к своей младшей сестре Валерии. Там девушка неожиданно сообщает, что обручилась с французом Ману. Но это не единственные новости: пара хочет потратить большую сумму на инвестицию в совместный бизнес. Лилли подозревает, что Ману – аферист, поэтому хочет узнать о нем больше. И знакомится с немецким менеджером, с которым у нее закручивается роман.

"Влюбись в меня": смотрите трейлер онлайн

"Кейпоп-охотницы на демонов"

Молодая девчачья K-pop группа Huntr/x являются звездами сцены. На самом деле они ведут двойную жизнь, ведь ночью спасают человечество от демонов. В частности, девушки противостоят своим соперникам, бойз-бенда Saja Boys, чьи участники являются демонами.

"Кейпоп-охотницы на демонов": смотрите трейлер онлайн

"Планета одиноких: Греческое приключение"

Польская мелодрама рассказывает о звездах Томеке и Ане, которые навещают своего друга в Греции. Тот недавно инвестировал в отель на экзотическом острове. Пара присоединяется к этому проекту, но впоследствии начинает подозревать, что новый партнер их друга – мошенник. Поэтому Томек должен спасти товарища от провала.

"Планета одиноких: Греческое приключение": смотрите трейлер онлайн

"Щенячий патруль в кино"

10-летний Райдер и его помощники-щенки появились и на большом экране. В фильме рассказывают об очередном случае, где на помощь приходят главные герои. Райдера и щенков вызывают в город Приключений, чтобы они помешали мэру Хамдингеру. Ведь он хочет превратить шумный город в настоящий хаос.

"Щенячий патруль в кино": смотрите трейлер онлайн

Кроме этих лент, за первую неделю сентября в Украине чаще всего смотрели такие: