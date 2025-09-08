Это история любви, которая заставляет восхищаться и умиляться одновременно, ведь здесь соединилась и романтика, и самопознание и драма. Если вам понравилась лента "Мой год в Оксфорде", редакция Кино 24 подобрала и другие фильмы, которые стоит посмотреть фанам этого жанра.

"Гуманитарные науки"

35-летний Джесси Фишер – одинокий и недовольный карьерой мужчина, который чувствует себя ближе к студентам, чем к сверстникам. Он с ностальгией вспоминает время, когда изучал любимые гуманитарные науки, общался с единомышленниками и увлекался поэзией. Когда профессор Гоберг приглашает его на праздник по случаю его выхода на пенсию, Джесси пользуется моментом вернуться в родные стены. Здесь он встречает 19-летнюю студентку, которая также обожает книги и музыку.

Лента сосредотачивается на переходных этапах в жизни, времени молодости и неуверенности относительно самостоятельной жизни. Это настоящая история взросления, которая доказывает, что возраст в паспорте – важен далеко не всегда. Все это перекликается с романтикой и обучением фильма "Мой год в Оксфорде".

"Гуманитарные науки": смотрите трейлер онлайн

"До встречи с тобой"

Главная героиня Луиза настойчиво ищет новую работу после нескольких провалов. Ей предлагают стать сиделкой Уилла Трейнора, который прикован к колесному креслу после аварии и потерял желание к жизни. Сначала положительная и улыбчивая Лу даже немного раздражает Уилла, но впоследствии между ними зарождается нечто большее. То, что заставляет парня разрываться между страхом смерти и желанием быть рядом с девушкой.

Обе ленты похожи между собой, хотя "До встречи с тобой" немного эмоциональнее. Этот фильм является стандартом и классикой современных романтических комедий и мелодрам. От фильма не отойти без заплаканных глаз.

"До встречи с тобой": смотрите трейлер онлайн

"Время жить"

Перспективная шеф-повар Алмут случайно попадает в аварию и сбивает машиной Тобиаса. Этот случай кардинально меняет жизнь их обоих. Их отношения развиваются постепенно: сначала Тобиас боится влюбляться, а Алмут не готова жертвовать карьерой ради личной жизни. Но пара со временем понимает, что они нашли друг в друге то, чего им так не хватало.

Лента, как и "Мой год в Оксфорде", рассказывает о поиске радости в те времена, когда понимаешь, что все это не может длиться вечно. Это романтическая история, состоящая из маленьких и привычных моментов, которые вместе являются целой жизнью.

"Время жить": смотрите трейлер онлайн

"Бойфренд из будущего"

В 21 день рождения юный парень Тим узнает семейную тайну. Все мужчины в их семье имеют дар – путешествия во времени. Узнав об этом, Тим отправляется на поиски любимой и знакомится с девушкой Мэри. Пара живет счастливо, но каждый раз, когда между ними случается недоразумение, Тим возвращает время назад. Но впоследствии понимает, что каждое изменение имеет свои последствия.

Как и "Мой год в Оксфорде", этот фильм – история любви, завернута в глубокие размышления о жизни, потери и неизбежность изменений. Она показывает, как важно жить просто сейчас. Баланс юмора, романтики и морали будут знакомы ценителям жанра.

"Бойфренд из будущего": смотрите трейлер онлайн