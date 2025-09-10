Платформа Netflix оновила рейтинг серіалів, які українці дивились найчастіше за останній час. У топ потрапили різні картини: одні тримають у напрузі до останньої хвилини, а інші приносять різноманітні емоції.

Кіно 24 розповість про серіали, що стали фаворитами українських глядачів за перший тиждень вересня. Серед цих проєктів Netflix точно знайдеться варіант, що сподобається саме вам.

"Венздей" 2 сезон

Уже 5 тиждень поспіль на перших місцях у рейтингу тримається серіал "Венздей", що став переосмисленням історії про сімейку Аддамсів. Перший сезон розповідає про доньку Мортиції й Гомеса, яка після відрахування зі школи вступає до академії "Невермор", де вчаться вигнанці. Венздей береться розслідувати вбивства, що стаються у місцевості.

У другому сезоні – ще більше темряви й загадок. Венздей повертається до "Невермору" після продуктивних канікул. Вона бачить видіння, у якому помирає її подруга Енід. Венздей готова на все, щоб цьому завадити. У серпні вийшли перші 4 серії, а 3 вересня опублікували фінальні епізоди сезону.

"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Дві могили"

Події іспанського мінісеріалу в жанрі трилера відбуваються у тихому містечку Малаги, де зникають двоє дівчат-підлітків – Марта та Вероніка. Бабуся однієї з них, Ізабель, не готова миритися з невідомістю, вона прагне знайди правду понад усе. У пошуках вона об'єднується з Рафаелем, який втратив доньку. Їхній дует починає власне розслідування.

"Дві могили": дивіться трейлер онлайн

"Заручник"

Прем'єр-міністерка Великої Британії лише нещодавно обійняла посаду. Та зараз у країні криза, а її чоловіка раптово викрали. Жінка вирішує звернутися за допомогою до президентки Франції, яка опиняється під тиском шантажистів. Вони мають вирішити, що важливіше: особисті амбіції та конкуренція, чи співпраця й викриття змови.

"Заручник": дивіться трейлер онлайн

