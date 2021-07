Марго Роббі, Джессіка Альба та пишногруда Кейт Аптон: найспокусливіші бікіні-сцени в кіно

Морські пейзажі в кіноіндустрії – це не лише сонце, коктейлі, дивовижний шум хвиль та свіжість солоного повітря. Морські пляжі, направду, не можна уявити без красунь із звабливими формами в бікіні. У цій збірці фільмів, яку редакція Кіно 24 підготувала для вас, – найвідвертіші, гарячі й найспокусливіші бікіні-сцени.

Обирайте фільм з цієї добірки за своїм смаком, дивіться його в хорошій якості, щоб насолодитися красою, ніжністю та витонченістю жіночих тіл у відвертих бікіні!

До теми 5 натхненних фільмів, після яких ви візьмете відпустку

Найспокусливіші бікіні-сцени в кіно

"Дружина напрокат"



Бруклін Декер у фільмі "Дружина напрокат" / Фото Кіноріум

Just Go with It

2011

Молода і зваблива Бруклін Декер посеред морських хвиль в мінімалістичному купальнику точно приверне увагу кожного. За сюжетом фільму, Денні, пластичний хірург, "грає" на жіночих почуттях, вдаючи, що одружений, і, в результаті, не готовий до серйозних стосунків.

"Дружина напрокат" 2011: дивіться трейлер



"Інша жінка"



Кейт Аптон у фільмі "Інша жінка" / Фото Кіноріум

The Other Woman

2014

Фільм не особливо запам'ятався, а ось пишногруда Кейт, що біжить в бікіні по березі, справила значне враження. Фільм зображає любовні стосунки, зраду, обманутих жінок, помсту.

"Інша жінка" 2014: дивіться трейлер

"Ласкаво просимо до раю!"



Джессіка Альба у фільмі "Ласкаво просимо до раю!" / Фото Кіноріум

Into the Blue

2005

Як це часто буває, фільм вже ніхто згадати не може, втім, ідеальне тіло Джессіки Альби в бікіні увійшло в історію секс-символів екрану.

"Ласкаво просимо до раю!": дивіться трейлер

"Рятувальники Малібу"



Келлі Рорбах у фільмі "Рятувальники Малібу" / Фото Кіноріум

Baywatch

2017

Сексуальний червоний купальник, пишні груди Келлі Рорбах – апетитно, погодьтеся? Фільм про пригоди рятувальників на пляжі – веселі і не дуже.

"Рятувальники Малібу": дивіться трейлер

"Фокус"



Марго Роббі у фільмі "Фокус" / Фото Кіноріум

Focus

2014

Спокуслива Марго Роббі в стосунках з досвідченим аферистом на сьомому небі від щастя через кохання, поки не дізнаються, що їхня романтика заважає бізнесу.

"Фокус": дивіться трейлер

"Відв’язні канікули"



Студентки з фільму "Відв’язні канікули" / Фото Кіноріум

Spring Breakers

2012

А тут дівчат в бікіні до кольору, до вибору. Чотири студентки: веселі, ефектні, молоді точно змусять вас переглянути цей фільм. Але що їх чекає? Дівчата вирішують заробити собі трохи грошей, але спосіб заробітку – не зовсім звичайний. Знайомство з наркоторговцем робить їхнє життя дуже непередбачуваним.

"Відв’язні канікули": дивіться трейлер

"Вовк з Уолл-стріт"



Марго Роббі у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" / Фото Кіноріум



The Wolf of Wall Street

2013

І знову Марго Роббі! Ми вже переконалися, що спокусливі форми цієї актриси гарненькі. У фільмі "Вовк з Уолл-стріт" Марто романтично проводить час з Леонардо ді Капріо, який окрім своєї серйозної роботи, завжди знайде час на секс, флірт, вечірки і пияцтво.

"Вовк з Уолл-стріт": дивіться трейлер