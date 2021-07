Марго Робби, Джессика Альба и пышногрудая Кейт Аптон: самые соблазнительные бикини-сцены в кино

Морские пейзажи в киноиндустрии – это не только солнце, коктейли, удивительный шум волн и свежесть соленого воздуха. Морские пляжи нельзя представить без красавиц с обольстительными формами в бикини. В этой подборке фильмов, которую редакция Кино 24 подготовила для вас, самые откровенные, горячие и самые соблазнительные бикини-сцены.

Выбирайте фильм из этой подборки по своему вкусу, смотрите его в хорошем качестве, чтобы насладиться красотой, нежностью и изяществом женских тел в откровенных бикини!

Самые соблазнительные бикини-сцены в кино

"Притворись моей женой"



Бруклин Декер в фильме "Притворись моей женой" / Фото Кинориум

2011Just Go with It

Молодая и обольстительная Бруклин Декер посреди морских волн в минималистичном купальнике точно привлечет внимание каждого. По сюжету фильма, Дэнни, пластический хирург, "играет" на женских чувствах, делая вид, что женат, и в результате не готов к серьезным отношениям.

"Притворись моей женой" 2011: смотрите трейлер

"Другая женщина"



Кейт Аптон в фильме "Другая женщина"/ Фото Кинориум

The Other Woman

2014

Фильм не особо запомнился, а вот пышногрудая Кейт, бегущая в бикини по берегу, произвела внушительное впечатление. Фильм показывает любовные отношения, измену, обманутых женщин, месть.

"Другая женщина" 2014: смотрите трейлер

"Добро пожаловать в рай!"



Джессика Альба в фильме "Добро пожаловать в рай!" / Фото Кинориум

Into the Blue

2005

Как это часто бывает, фильм уже никто вспомнить не может, впрочем, идеальное тело Джессики Альбы в бикини вошло в историю секс-символов экрана.

"Добро пожаловать в рай!": смотрите трейлер

"Спасатели Малибу"



Келли Рорбах в фильме "Спасатели Малибу" / Фото Кинориум

Baywatch

2017

Сексуальный красный купальник, пышная грудь Келли Рорбах: аппетитно, согласитесь? Фильм о приключениях спасателей на пляже – веселых и не очень.

"Спасатели Малибу": смотрите трейлер

"Фокус"



Марго Робби в фильме "Фокус" / Фото Кинориум

Focus

2014

Соблазнительная Марго Робби в отношениях с опытным аферистом на седьмом небе от любви, пока не узнает, что их романтика мешает бизнесу.

"Фокус": смотрите трейлер

"Отвязные каникулы"



Студентки из фильма "Отвязные каникулы" / Фото Кинориум

Spring Breakers

2012

А тут девушек в бикини много. Четыре студентки: веселые, эффектные, молодые точно заставят вас посмотреть этот фильм. Но что их ждет? Девушки решают заработать себе немного денег, но способ заработка – не совсем обычный. Знакомство с наркоторговцем делает их жизнь очень непредсказуемой.

"Отвязные каникулы": смотрите трейлер

"Волк с Уолл-стрит"



Марго Робби в фильме "Волк с Уолл-стрит" / Фото Кинориум

The Wolf of Wall Street

2013

И снова Марго Робби! Мы уже убедились, что соблазнительные формы этой актрисы хороши. В фильме "Волк с Уолл-стрит" Марго романтично проводит время с Леонардо Ди Каприо, который, кроме своей серьезной работы, всегда найдет время на секс, флирт, вечеринки и пьянство.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите трейлер