Морское побережье Италии на фоне легкой романтической комедии, что может быть лучше? Только настоящий пляж и романтические прогулки по набережной. Осторожно – после просмотра хоть одного фильма из подборки вам немедленно захочется в отпуск!

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5 атмосферных фильмов для вдохновения перед отпуском

1. Под солнцем Тосканы

Год: 2003

Оригинальное название: Under the Tuscan Sun

Тяжело переживая развод, писательница Фрэнсис Мейс опустошена и разбита едет развеяться в Италию. Происходит настоящее чудо! Ласковое южное солнце Тосканы пробуждает в женщине желание начать новую жизнь здесь и сейчас – в этой теплой и доброжелательной стране. Поэтому она покупает себе старинную виллу и заводит новые знакомства. И она еще не знает, что любовь тоже вскоре найдет ее сама.

Фильм вдохновляет уютными пейзажами Тосканы и Амальфитанского побережья.

"Под солнцем Тосканы" 2003: смотрите трейлер фильма

2. Любовь – это все, что тебе нужно

Год: 2012

Оригинальное название: Den skaldede frisør

Сюжет фильма прост: он – Филипп – красивый и богатый одиночка, она, Ида замужем, но у супругов давно угас огонек любви. Совсем скоро они встретятся на свадьбе своих детей в одном из самых живописных городов мира – итальянском Сорренто. Жаркие неаполитанские ночи, аромат лимонных и оранжевых деревьев и зачарованная атмосфера праздника помогут героям вспомнить, что любовь – это все, что им на самом деле нужно.

Фильм увлечет неповторимыми пейзажами Сорренто.

"Любовь – это все, что тебе нужно" 2012: смотрите трейлер онлайн

3. Укрощение строптивого

Год: 1981

Оригинальное название: Innamorato pazzo

Главный герой – веселый, но грубоватый Барнаба Чиккини (Адриано Челентано), работающий обычным водителем автобуса в Риме. Герой не обделен женским вниманием, а наоборот, но однажды Барнаба знакомится с загадочной пассажиркой своего автобуса, и безумно в нее влюбляется. Девушка отвечает взаимностью, но вскоре они выяснят, что Кристина (Орнелла Мути) настоящая принцесса. Ее родители против такого союза, ведь она должна выйти замуж за миллионера, который должен был спасти их финансовое положение. Но по уши влюбленный Барнаба не отступит, ведь он готов пойти на все, чтобы только быть с Кристиной вместе.

Фильм увлечет красотой Рима и итальянским характером.

"Укрощение строптивого" 1981: смотрите трейлер фильма

4. Великая красота

Год: 2013

Оригинальное название: La grande bellezza

Выдающаяся оскароносная картина Паоло Соррентино ("Молодой Папа", "Новый Папа"). Апатичный и разочарованный жизнью писатель и журналист 65-летний Джэп Гамбарделла наблюдает за парадом влиятельных, но пустых и циничных людей, с которыми ему приходится знаться. В фильме ярко представлена головокружительная картина потери моральных ориентиров, которая разворачивается в атмосфере замечательного и равнодушного римского лета. Вечный город – Рим никого не оставляет равнодушным – он остается в сердце навсегда.

"Великая красота" 2013: смотрите трейлер фильма

5. Римские приключения

Год: 2012

Оригинальное название: To Rome with Love

Комедия Вуди Аллена с Вуди Алленом в главной роли, действие которой происходит в одном из самых прекрасных городов мира – Риме. В Вечном городе мы встретим известного американского архитектора, который вспомнит свою молодость, блуждая по узким уютным улочкам. Вас увлечет история простого жителя города, который случайно становится знаменитым, история молодоженов из провинции, каждого из которых ждут романтические открытия, и оперного постановщика, задумавшего вывести на сцену любителя пения с уникальным голосом, который может петь только, когда моется в душе!

"Римские приключения" 2012: смотрите трейлер фильма