Не лише "Венздей": серіали на Netflix, які зараз дивляться українці

Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг фільмів і серіалів, які найчастіше дивляться українці. У топі вже 6-ий тиждень поспіль 2 сезон "Венздей".

Про повний список найпопулярніших серіалів розповідаємо на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Теж цікаво Фільми для найсміливіших: 5 трилерів, після яких ви не зможете заснути

Які серіали є найпопулярнішими на Netflix?

"Венздей"

Продовження переосмислення історії про сімейку Адамсів продовжує підкорювати глядачів у всьому світі. У першому сезоні ми бачили шлях доньки Мортиції і Гомеса, яка розслідує вбивства після вступу до академії "Невермор".

У другому сезоні творці показали ще більше темряви й загадок. Після продуктивних канікул Венздей повертається до "Невермору" й бачить видіння, в якому помирає її подруга Енід. Дівчина готова на все, щоб завадити смерті подруги. Перші чотири серії вийшли на Netflix у серпні, а на початку вересня глядачі змогли насолодитися фінальними епізодами цієї історії.

"Венздей" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дві могили"

На другому місці за переглядами цього тижня є іспанський мінісеріал "Дві могили". За сюжетом, у містечку Малаги зникають двоє підлітків – Марта та Вероніка. Бабуся однієї із них понад усе хоче дізнатися правду про зникнення. Для цього вона об'єднується з Рафаелем, який втратив доньку, і вони разом проводять власне розслідування.

"Дві могили": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також зараз українці дивляться:

"Ціна краси", 2 сезон;

"Моє життя з Волтерами", 2 сезон;

"Мертві дівчата", мінісеріал;

"Заручник", мінісеріал;

"Моє життя з Волтерами", 1 сезон;

"Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд";

"Любов, афера, помста", 1 сезон.

Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?

Серед фільмів українці найчастіше обирають комедійний трилер "Клуб убивств по четвергах" та романтичну комедію "Не той Париж". Також у рейтингу є "Кейпоп-мисливиці на демонів", "Закохайся в мене", "Мій рік в Оксфорді" та інші.