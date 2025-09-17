Не лише "Венздей": серіали на Netflix, які зараз дивляться українці
- Другий сезон серіалу "Венздей" вже шостий тиждень поспіль залишається найпопулярнішим серед українців на Netflix.
- Іспанський мінісеріал "Дві могили" займає друге місце за переглядами цього тижня.
Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг фільмів і серіалів, які найчастіше дивляться українці. У топі вже 6-ий тиждень поспіль 2 сезон "Венздей".
Про повний список найпопулярніших серіалів розповідаємо на Кіно 24 з посиланням на Netflix.
Які серіали є найпопулярнішими на Netflix?
"Венздей"
Продовження переосмислення історії про сімейку Адамсів продовжує підкорювати глядачів у всьому світі. У першому сезоні ми бачили шлях доньки Мортиції і Гомеса, яка розслідує вбивства після вступу до академії "Невермор".
У другому сезоні творці показали ще більше темряви й загадок. Після продуктивних канікул Венздей повертається до "Невермору" й бачить видіння, в якому помирає її подруга Енід. Дівчина готова на все, щоб завадити смерті подруги. Перші чотири серії вийшли на Netflix у серпні, а на початку вересня глядачі змогли насолодитися фінальними епізодами цієї історії.
"Венздей" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дві могили"
На другому місці за переглядами цього тижня є іспанський мінісеріал "Дві могили". За сюжетом, у містечку Малаги зникають двоє підлітків – Марта та Вероніка. Бабуся однієї із них понад усе хоче дізнатися правду про зникнення. Для цього вона об'єднується з Рафаелем, який втратив доньку, і вони разом проводять власне розслідування.
"Дві могили": дивіться онлайн трейлер серіалу
Також зараз українці дивляться:
- "Ціна краси", 2 сезон;
- "Моє життя з Волтерами", 2 сезон;
- "Мертві дівчата", мінісеріал;
- "Заручник", мінісеріал;
- "Моє життя з Волтерами", 1 сезон;
- "Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд";
- "Любов, афера, помста", 1 сезон.
Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?
Серед фільмів українці найчастіше обирають комедійний трилер "Клуб убивств по четвергах" та романтичну комедію "Не той Париж". Також у рейтингу є "Кейпоп-мисливиці на демонів", "Закохайся в мене", "Мій рік в Оксфорді" та інші.