Не только "Венздей": сериалы на Netflix, которые сейчас смотрят украинцы
- Второй сезон сериала "Венздей" уже шестую неделю подряд остается самым популярным среди украинцев на Netflix.
- Испанский мини-сериал "Две могилы" занимает второе место по просмотрам на этой неделе.
Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг фильмов и сериалов, которые чаще всего смотрят украинцы. В топе уже 6-ю неделю подряд 2 сезон "Венздей".
О полном списке самых популярных сериалов рассказываем
Какие сериалы являются самыми популярными на Netflix?
"Венздей"
Продолжение переосмысления истории о семейке Адамсов продолжает покорять зрителей во всем мире. В первом сезоне мы видели путь дочери Мортиции и Гомеса, которая расследует убийства после поступления в академию "Невермор".
Во втором сезоне создатели показали еще больше темноты и загадок. После продуктивных каникул Венздей возвращается в "Невермор" и видит видение, в котором умирает ее подруга Энид. Девушка готова на все, чтобы помешать смерти подруги. Первые четыре серии вышли на Netflix в августе, а в начале сентября зрители смогли насладиться финальными эпизодами этой истории.
"Венздей" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
"Две могилы"
На втором месте по просмотрам на этой неделе является испанский мини-сериал "Две могилы". По сюжету, в городке Малаги исчезают двое подростков – Марта и Вероника. Бабушка одной из них больше всего хочет узнать правду об исчезновении. Для этого она объединяется с Рафаэлем, который потерял дочь, и они вместе проводят собственное расследование.
"Две могилы": смотрите онлайн трейлер сериала
Также сейчас украинцы смотрят:
- "Цена красоты", 2 сезон;
- "Моя жизнь с Уолтерами", 2 сезон;
- "Мертвые девушки", мини-сериал;
- "Заложник", мини-сериал;
- "Моя жизнь с Уолтерами", 1 сезон;
- "Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд";
- "Любовь, афера, месть", 1 сезон.
Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?
Среди фильмов украинцы чаще всего выбирают комедийный триллер "Клуб убийств по четвергам" и романтическую комедию "Не тот Париж". Также в рейтинге есть "Кейпоп-охотницы на демонов", "Влюбись в меня", "Мой год в Оксфорде" и другие.