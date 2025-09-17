О полном списке самых популярных сериалов рассказываем на Кино 24 со ссылкой на Netflix.

Какие сериалы являются самыми популярными на Netflix?

"Венздей"

Продолжение переосмысления истории о семейке Адамсов продолжает покорять зрителей во всем мире. В первом сезоне мы видели путь дочери Мортиции и Гомеса, которая расследует убийства после поступления в академию "Невермор".

Во втором сезоне создатели показали еще больше темноты и загадок. После продуктивных каникул Венздей возвращается в "Невермор" и видит видение, в котором умирает ее подруга Энид. Девушка готова на все, чтобы помешать смерти подруги. Первые четыре серии вышли на Netflix в августе, а в начале сентября зрители смогли насладиться финальными эпизодами этой истории.

"Венздей" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

"Две могилы"

На втором месте по просмотрам на этой неделе является испанский мини-сериал "Две могилы". По сюжету, в городке Малаги исчезают двое подростков – Марта и Вероника. Бабушка одной из них больше всего хочет узнать правду об исчезновении. Для этого она объединяется с Рафаэлем, который потерял дочь, и они вместе проводят собственное расследование.

"Две могилы": смотрите онлайн трейлер сериала

Также сейчас украинцы смотрят:

"Цена красоты", 2 сезон;

"Моя жизнь с Уолтерами", 2 сезон;

"Мертвые девушки", мини-сериал;

"Заложник", мини-сериал;

"Моя жизнь с Уолтерами", 1 сезон;

"Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд";

"Любовь, афера, месть", 1 сезон.

Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?

Среди фильмов украинцы чаще всего выбирают комедийный триллер "Клуб убийств по четвергам" и романтическую комедию "Не тот Париж". Также в рейтинге есть "Кейпоп-охотницы на демонов", "Влюбись в меня", "Мой год в Оксфорде" и другие.