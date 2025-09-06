Вихідні – час для відпочинку та перегляду кіно. Мінісеріали – це ідеальний формат на вихідні, адже це захоплива та цікава історія, на яку водночас не потрібно витрачати занадто багато часу.

Проте чимало мінісеріалів досі не отримали належної уваги та популярності, на яку вони заслуговують. Серед них – драма "Вона ж Грейс" (Alias Grace), про яку говорили занадто мало. У матеріалі Кіно 24 читайте детальніше.

"Вона ж Грейс" – канадський драматичний серіал, заснований на романі Маргарет Етвуд. Його прем'єра відбулась ще у 2017 році, складається всього з 6 епізодів. Мінісеріал став третьою екранізацією твору Етвуд, що транслювалась на телебаченні.

Головну роль зіграла Сара Гадон, також серед акторів – Едвард Голкрофт, Закарі Лівай, Анна Пекуін та інші. Режисерка – Мері Гаррон, а сценарій написала Сара Поллі.

Про що сюжет серіалу?

У центрі – ірландсько-канадська покоївка Грейс Маркс, яку у 1843 році заарештували за вбивство свого господаря Томаса Кіннера та домоправительки Ненсі Монтгомері. Судовий процес був вкрай суперечливим, адже Грейс заявляла, що не пам'ятає нічого з дня вбивства. Спершу її помістили у божевільню, а потім у в'язницю для відбування довічного ув'язнення.

Серіал розпочинається з розмови Грейс з психіатром, який намагається з'ясувати, чи справді вона не пам'ятає вбивства, що сталось 15 років тому.

Жінка розповідає про своє життя з самого початку та описує всі ті жахи, які їй доводилось переживати як бідній молодій іммігрантці. Хто така Грейс насправді – несправедливо засуджена дівчина, жертва обставин, психопатка чи просто вціліла? У драмі намагаються знайти відповідь на всі ці запитання.

"Вона ж Грейс": дивіться трейлер онлайн

Творці серіалу приділили велику увагу побуту XIX століття, образам і вбранням героїв, інтер'єрам і деталям, цікавим дрібницям, що створюють неймовірну атмосферу.

Це історія жінки, розказана до деталей. Акторська гра Сари Гадон, соціальні підтексти роблять серіал обов'язковим для перегляду. До того ж у нього високі рейтинги – оцінка 7,6 на IMDb та 99% на Rotten Tomatoes.