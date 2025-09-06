Проте чимало мінісеріалів досі не отримали належної уваги та популярності, на яку вони заслуговують. Серед них – драма "Вона ж Грейс" (Alias Grace), про яку говорили занадто мало. У матеріалі Кіно 24 читайте детальніше.

До слова Короткі та захопливі: 3 цікаві мінісеріали для ідеального вихідного

"Вона ж Грейс" – канадський драматичний серіал, заснований на романі Маргарет Етвуд. Його прем'єра відбулась ще у 2017 році, складається всього з 6 епізодів. Мінісеріал став третьою екранізацією твору Етвуд, що транслювалась на телебаченні.

Головну роль зіграла Сара Гадон, також серед акторів – Едвард Голкрофт, Закарі Лівай, Анна Пекуін та інші. Режисерка – Мері Гаррон, а сценарій написала Сара Поллі.

Про що сюжет серіалу?

У центрі – ірландсько-канадська покоївка Грейс Маркс, яку у 1843 році заарештували за вбивство свого господаря Томаса Кіннера та домоправительки Ненсі Монтгомері. Судовий процес був вкрай суперечливим, адже Грейс заявляла, що не пам'ятає нічого з дня вбивства. Спершу її помістили у божевільню, а потім у в'язницю для відбування довічного ув'язнення.

Серіал розпочинається з розмови Грейс з психіатром, який намагається з'ясувати, чи справді вона не пам'ятає вбивства, що сталось 15 років тому.

Жінка розповідає про своє життя з самого початку та описує всі ті жахи, які їй доводилось переживати як бідній молодій іммігрантці. Хто така Грейс насправді – несправедливо засуджена дівчина, жертва обставин, психопатка чи просто вціліла? У драмі намагаються знайти відповідь на всі ці запитання.

"Вона ж Грейс": дивіться трейлер онлайн

Творці серіалу приділили велику увагу побуту XIX століття, образам і вбранням героїв, інтер'єрам і деталям, цікавим дрібницям, що створюють неймовірну атмосферу.

Це історія жінки, розказана до деталей. Акторська гра Сари Гадон, соціальні підтексти роблять серіал обов'язковим для перегляду. До того ж у нього високі рейтинги – оцінка 7,6 на IMDb та 99% на Rotten Tomatoes.