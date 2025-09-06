Однако немало мини-сериалов до сих пор не получили должного внимания и популярности, которой они заслуживают. Среди них – драма "Она же Грейс" (Alias Grace), о которой говорили слишком мало. В материале Кино 24 читайте подробнее.

"Она же Грейс" – канадский драматический сериал, основан на романе Маргарет Этвуд. Его премьера состоялась еще в 2017 году, состоит всего из 6 эпизодов. Мини-сериал стал третьей экранизацией произведения Этвуд, что транслировалась на телевидении.

Главную роль сыграла Сара Гадон, также среди актеров – Эдвард Холкрофт, Закари Ливай, Анна Пекуин и другие. Режиссер – Мэри Гаррон, а сценарий написала Сара Полли.

О чем сюжет сериала?

В центре – ирландско-канадская горничная Грейс Маркс, которую в 1843 году арестовали за убийство своего хозяина Томаса Киннера и домоправительницы Нэнси Монтгомери. Судебный процесс был крайне противоречивым, ведь Грейс заявляла, что не помнит ничего со дня убийства. Сначала ее поместили в сумасшедший дом, а затем в тюрьму для отбывания пожизненного заключения.

Сериал начинается с разговора Грейс с психиатром, который пытается выяснить, действительно ли она не помнит убийства, что произошло 15 лет назад.

Женщина рассказывает о своей жизни с самого начала и описывает все те ужасы, которые ей приходилось переживать как бедной молодой иммигрантке. Кто такая Грейс на самом деле – несправедливо осужденная девушка, жертва обстоятельств, психопатка или просто уцелевшая? В драме пытаются найти ответ на все эти вопросы.

"Она же Грейс": смотрите трейлер онлайн

Создатели сериала уделили большое внимание быту XIX века, образам и нарядам героев, интерьерам и деталям, интересным мелочам, создающим невероятную атмосферу.

Это история женщины, рассказанная до деталей. Актерская игра Сары Гадон, социальные подтексты делают сериал обязательным для просмотра. К тому же у него высокие рейтинги – оценка 7,6 на IMDb и 99% на Rotten Tomatoes.