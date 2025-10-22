Найновіший мінісеріал-бойовик, який став фаворитом українців на Netflix

Глядачі часто обирають для перегляду саме жанр бойовиків. Адже це стрічки, які, без сумніву, подарують справжні емоції.

Цього разу на стримінговій платформі Netflix можна помітити новий цікавий мінісеріал "Неро". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет та акторський склад.

Про що серіал "Неро"?

Якщо робочі будні вже вас втомили, варто зробити перерву та зануритися в цікаву кіноісторію. Якщо ви шукаєте незабутніх емоцій, ідеальним варіантом може стати перегляд бойовика. Тим більше, що на стримінговій платформі Netflix українці активно дивляться французький серіал-бойовик "Неро". Наразі стрічка посіла 2 місце у рейтингу найпопулярніших на стримінгу.

Прем'єра відбулася 8 жовтня 2025 року. Ця стрічка особлива ще й тим, що складається лише з восьми епізодів, тож ви легко зможете переглянути її всього за кілька днів, не витрачаючи багато часу на багатосерійний проєкт.

"Неро": дивіться онлайн трейлер серіалу

Дія відбувається у 1504 році у Франції. У центрі сюжету – безжальний найманець Неро, який колись вірно служив своєму господареві. Та зрада колишніх соратників не дає йому спокою, а минуле невпинно переслідує.

Несподівано Неро дізнається, що його донька, яку він покинув при народженні, жива. Дівчина опинилася у смертельній небезпеці, і тепер чоловік повинен зробити все, аби врятувати її та відновити довіру. Це стане найважчим випробуванням у його житті.

Головні ролі у серіалі зіграли Піо Мармай, Еліс Ісааз, Луї-До де Ленксан, Каміль Разат, Девід Талбот, Лілі-Роз Карльє Табурі.

Які ще серіали популярні на Netflix?

Якщо ви хочете обрати одразу декілька варіантів для перегляду, то Netflix пропонує цілий список різножанрових кіноісторій. Серед них точно буде ваш фаворит.

Обирайте стрічку для себе та дозвольте собі влаштувати справжній вечір релаксу після важкого робочого дня.