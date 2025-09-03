Побачення вдома або в кіно часто супроводжуються романтичним фільмом. Та багатьом набридли передбачувані ромкоми з очевидними кліше чи мелодрами, які швидше дратують через нелогічність персонажів, ніж приносять задоволення.

Якщо на побаченні вам хочеться полоскотати нерви або відчути нові незвичні емоції, Кіно 24 підготувало добірку нестандартних фільмів для перегляду. Тут неочевидні сюжетні повороти, багато роздумів, але не без романтичної лінії.

Цікаво В Україні вийде новий фільм про легендарну Мавку, який вразить глядачів: що відомо про стрічку

"Жага" (2009)

У центрі сюжету – католицький священник Сан Хен, який працює в лікарні та допомагає людям. Він вирушає до Африки, де досліджують один небезпечний вірус.

Після зараження Сан Хен залишається єдиним, кому вдалося вижити. Але після повернення додому з ним відбуваються дивні речі. Він перетворюється на гріховну і владну людину. Доходить до того, що священник вступає у стосунки з дружиною свого друга.

"Жага": дивіться трейлер онлайн

"Вона" (2013)

Фантастична мелодрама розповідає про письменника Теодора, який переживає нелегкі часи. Він має розлучитися з дружиною, у стосунках з якою пробув з самого дитинства. Через самотність Теодор купує собі операційну систему зі штучним інтелектом, що швидко навчається і переймає мислення господаря.

Після спілкування з нею Теодор починає щось до неї відчувати. Це цікава та філософська стрічка, яка може надихнути на тривалі розмови про почуття та можливості штучного інтелекту.

"Вона": дивіться трейлер онлайн

"Лобстер" (2015)

Події відбуваються в майбутньому, в антиутопічному світі, де не можна бути самотнім. Людей, які не мають романтичного партнера, відправляють у спеціальний готель. Їм дають 45 днів на те, щоб знайти своє кохання. В іншому разі їх перетворять на тварин та виганяють до лісу.

Це сюрреалістичний фільм з незручним і цинічним гумором.

"Лобстер": дивіться трейлер онлайн

"Разом з кістками" (2022)

Вродлива дівчина Марен веде скромний спосіб життя і приховує свою пристрасть до вбивств. У пошуках матері вона мандрує штатами й раптом зустрічає харизматичного бродягу Лі. Вони об'єднуються та вирушають у захопливу подорож, не знаючи про те, що прагнення крові може стати перешкодою для їхніх стосунків.

Це далеко не найгірший фільм для побачення, особливо, якщо ви й ваш партнер не проти горору.

"Разом з кістками": дивіться трейлер онлайн