Укр Рус
Кіно Кіноновини Стримінговий гігант Netflix може придбати Warner Bros Discovery
5 грудня, 15:03
2

Стримінговий гігант Netflix може придбати Warner Bros Discovery

Ольга Паньків
Основні тези
  • Netflix веде переговори щодо придбання Warner Bros Discovery, оцінивши акції у 28 доларів за штуку.
  • У разі успішного придбання, Netflix отримає права на культові франшизи, такі як "Гаррі Поттер" і "Гра престолів".

Студія Warner Bros., яка є материнською компанією HBO, цього тижня отримала другий етап пропозицій щодо можливого продажу. Netflix уже веде переговори щодо придбання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Reuters. У матеріалі дізнаєтесь подробиці можливого продажу.

Дивіться також Український фільм стрімко став одним із найпопулярніших на Netflix

Netflix може придбати Warner Bros Discovery: що відомо?

Кіно- та телестудія Warner Bros., яка є материнською компанією HBO, цього тижня отримала другий етап пропозицій щодо можливого продажу. 

До цього свої попередні заявки на придбання подали Netflix, Paramount Skydance і Comcast. 

Netflix оцінив акції Warner Bros. у 28 доларів за штуку – трохи вище, ніж їхня вартість після завершення торгів у четвер (24,54 долара). 


Netflix може придбати Warner Bros Discovery / Скриншот

Paramount запропонував близько 24 доларів за акцію за весь пакет активів компанії. 

Що відомо про рішення Netflix?

  • ЗМІ зазначають, що Netflix намагається розширити свою бізнес-модель і заробляти не лише на передплатах, а й на інших напрямках.
  • У Netflix зазначили, що вони планують зберегти поточну діяльність компанії та розширити студійні можливості.
  • У разі успішного придбання Warner Bros. Netflix отримає права на такі культові франшизи, як "Гаррі Поттер" і "Гра престолів".
  • Це може перетворити сервіс на одного з найпотужніших гравців у голлівудській індустрії та забезпечити йому одну з найцінніших бібліотек контенту