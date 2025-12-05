Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Reuters. У матеріалі дізнаєтесь подробиці можливого продажу.

Netflix може придбати Warner Bros Discovery: що відомо?

Кіно- та телестудія Warner Bros., яка є материнською компанією HBO, цього тижня отримала другий етап пропозицій щодо можливого продажу.

До цього свої попередні заявки на придбання подали Netflix, Paramount Skydance і Comcast.

Netflix оцінив акції Warner Bros. у 28 доларів за штуку – трохи вище, ніж їхня вартість після завершення торгів у четвер (24,54 долара).



Netflix може придбати Warner Bros Discovery / Скриншот

Paramount запропонував близько 24 доларів за акцію за весь пакет активів компанії.

Що відомо про рішення Netflix?