Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Reuters. У матеріалі дізнаєтесь подробиці можливого продажу.
Дивіться також Український фільм стрімко став одним із найпопулярніших на Netflix
Netflix може придбати Warner Bros Discovery: що відомо?
Кіно- та телестудія Warner Bros., яка є материнською компанією HBO, цього тижня отримала другий етап пропозицій щодо можливого продажу.
До цього свої попередні заявки на придбання подали Netflix, Paramount Skydance і Comcast.
Netflix оцінив акції Warner Bros. у 28 доларів за штуку – трохи вище, ніж їхня вартість після завершення торгів у четвер (24,54 долара).
Netflix може придбати Warner Bros Discovery / Скриншот
Paramount запропонував близько 24 доларів за акцію за весь пакет активів компанії.
Що відомо про рішення Netflix?
- ЗМІ зазначають, що Netflix намагається розширити свою бізнес-модель і заробляти не лише на передплатах, а й на інших напрямках.
- У Netflix зазначили, що вони планують зберегти поточну діяльність компанії та розширити студійні можливості.
- У разі успішного придбання Warner Bros. Netflix отримає права на такі культові франшизи, як "Гаррі Поттер" і "Гра престолів".
- Це може перетворити сервіс на одного з найпотужніших гравців у голлівудській індустрії та забезпечити йому одну з найцінніших бібліотек контенту