Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Reuters. В материале узнаете подробности возможной продажи.

Netflix может приобрести Warner Bros Discovery: что известно?

Кино- и телестудия Warner Bros., которая является материнской компанией HBO, на этой неделе получила второй этап предложений о возможной продаже.

До этого свои предварительные заявки на приобретение подали Netflix, Paramount Skydance и Comcast.

Netflix оценил акции Warner Bros. в 28 долларов за штуку – немного выше, чем их стоимость после завершения торгов в четверг (24,54 доллара).



Netflix может приобрести Warner Bros Discovery / Скриншот

Paramount предложил около 24 долларов за акцию за весь пакет активов компании.

Что известно о решении Netflix?