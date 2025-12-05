Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Reuters. В материале узнаете подробности возможной продажи.
Смотрите также Украинский фильм стремительно стал одним из самых популярных на Netflix
Netflix может приобрести Warner Bros Discovery: что известно?
Кино- и телестудия Warner Bros., которая является материнской компанией HBO, на этой неделе получила второй этап предложений о возможной продаже.
До этого свои предварительные заявки на приобретение подали Netflix, Paramount Skydance и Comcast.
Netflix оценил акции Warner Bros. в 28 долларов за штуку – немного выше, чем их стоимость после завершения торгов в четверг (24,54 доллара).
Netflix может приобрести Warner Bros Discovery / Скриншот
Paramount предложил около 24 долларов за акцию за весь пакет активов компании.
Что известно о решении Netflix?
- СМИ отмечают, что Netflix пытается расширить свою бизнес-модель и зарабатывать не только на подписках, но и на других направлениях.
- В Netflix отметили, что они планируют сохранить текущую деятельность компании и расширить студийные возможности.
- В случае успешного приобретения Warner Bros. Netflix получит права на такие культовые франшизы, как "Гарри Поттер" и "Игра престолов".
- Это может превратить сервис в одного из самых мощных игроков в голливудской индустрии и обеспечить ему одну из самых ценных библиотек контента