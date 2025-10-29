Що подивитись на Netflix ввечері: 10 найпопулярніших фільмів
- Netflix оновив рейтинг найпопулярніших фільмів, зокрема лідирує трилер з Ребеккою Фергюсон.
- Серед найпопулярніших фільмів на Netflix: "Будинок з динаміту", "Жінка з каюти №10", "Сімейка Дурків".
Осінні вечори стають все довшими, тож тепер є більше часу для перегляду улюблених фільмів. Стримінгова платформа Netflix оновила традиційний тижневий рейтинг найпопулярніших стрічок.
У лідерах зараз новий трилер з Ребеккою Фергюсон у головній ролі. Повний рейтинг дивіться далі на 24 Каналі з посиланням на Netflix.
Які фільми зараз найпопулярніші на Netflix?
"Будинок з динаміту"
Новий американський трилер вже заполонив світ, зокрема й Україну. За сюжетом, у бік США запускають нерозпізнану ракету. Тоді співробітники Білого дому намагаються зупинити атаку, вияснити організатора нападу та домовитись про відповідь з боку США.
"Будинок з динаміту": дивіться онлайн трейлер фільму
"Жінка з каюти №10"
Уже третій тиждень поспіль у рейтингу найпопулярніших фільмів є детективний трилер з Кірою Найтлі у головній ролі. У центрі сюжету – журналістка Лора, яка працює над завданням на борту яхти. Одного разу вона стає свідком того, як з сусіднього номера у воду падає жінка. Однак Лору всі запевняють, що це неправда, адже гості та члени екіпажу перебувають на місці.
"Жінка з каюти №10": дивіться онлайн трейлер фільму
"Сімейка Дурків"
На третьому місці зараз адаптація однойменного дитячого роману Роальда Дала 1980 року. За сюжетом, огидні й підступні лиходії вигадують хитрий план, щоб захопити містечко. Тоді двоє хоробрих дітей об'єднує зусилля із сім'єю чарівних тварин, щоб здолати їх.
"Сімейка Дурків": дивіться онлайн трейлер фільму
Також українці зараз дивляться:
- "Секрети домашніх тварин 2";
- "Вона в пітьмі йде";
- "Кейпоп-мисливці на демонів";
- "Французький коханець";
- "Секрети домашніх тварин";
- "Знову лють";
- "Ідеальна сусідка".
Які серіали зараз подивитися на Netflix?
У рейтингу найпопулярніших серіалів Netflix зараз є одразу кілька нових серіалів. Зокрема, на першому місці новий мінісеріал "Флорентійське чудовисько". Ця стрічка знята на основі реальних подій. За сюжетом, у сільській місцевості Тоскани розгулює серійний вбивця. Поліціянтка рішуче налаштована заарештувати його до нового нападу, але чи вдасться їй зробити це?