Что посмотреть на Netflix вечером: 10 самых популярных фильмов
- Netflix обновил рейтинг самых популярных фильмов, в том числе лидирует триллер с Ребеккой Фергюсон.
- Среди самых популярных фильмов на Netflix: "Дом из динамита", "Женщина из каюты №10", "Семейка Дураков".
Осенние вечера становятся все длиннее, и теперь есть больше времени для просмотра любимых фильмов. Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных лент.
В лидерах сейчас новый триллер с Ребеккой Фергюсон в главной роли. Полный рейтинг смотрите далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.
Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?
"Дом из динамита"
Новый американский триллер уже заполонил мир, в том числе и Украину. По сюжету, в сторону США запускают неопознанную ракету. Тогда сотрудники Белого дома пытаются остановить атаку, выяснить организатора нападения и договориться об ответе со стороны США.
"Женщина из каюты №10"
Уже третью неделю подряд в рейтинге самых популярных фильмов есть детективный триллер с Кирой Найтли в главной роли. В центре сюжета – журналистка Лора, которая работает над заданием на борту яхты. Однажды она становится свидетелем того, как из соседнего номера в воду падает женщина. Однако Лору все уверяют, что это неправда, ведь гости и члены экипажа находятся на месте.
"Семейка дураков"
На третьем месте сейчас адаптация одноименного детского романа Роальда Дала 1980 года. По сюжету, отвратительные и коварные злодеи придумывают хитрый план, чтобы захватить городок. Тогда двое храбрых детей объединяет усилия с семьей волшебных животных, чтобы одолеть их.
Также украинцы сейчас смотрят:
- "Секреты домашних животных 2";
- "Она во тьме идет";
- "Кейпоп-охотники на демонов";
- "Французский любовник";
- "Секреты домашних животных";
- "Снова ярость";
- "Идеальная соседка".
Какие сериалы сейчас посмотреть на Netflix?
В рейтинге самых популярных сериалов Netflix сейчас есть сразу несколько новых сериалов. В частности, на первом месте новый мини-сериал "Флорентийское чудовище". Эта лента снята на основе реальных событий. По сюжету, в сельской местности Тосканы разгуливает серийный убийца. Полицейская решительно настроена арестовать его до нового нападения, но удастся ли ей сделать это?