Что посмотреть на Netflix вечером: 10 самых популярных фильмов

Осенние вечера становятся все длиннее, и теперь есть больше времени для просмотра любимых фильмов. Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг самых популярных лент.

В лидерах сейчас новый триллер с Ребеккой Фергюсон в главной роли. Полный рейтинг смотрите далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.

Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix?

"Дом из динамита"

Новый американский триллер уже заполонил мир, в том числе и Украину. По сюжету, в сторону США запускают неопознанную ракету. Тогда сотрудники Белого дома пытаются остановить атаку, выяснить организатора нападения и договориться об ответе со стороны США.

"Дом из динамита": смотрите онлайн трейлер фильма

"Женщина из каюты №10"

Уже третью неделю подряд в рейтинге самых популярных фильмов есть детективный триллер с Кирой Найтли в главной роли. В центре сюжета – журналистка Лора, которая работает над заданием на борту яхты. Однажды она становится свидетелем того, как из соседнего номера в воду падает женщина. Однако Лору все уверяют, что это неправда, ведь гости и члены экипажа находятся на месте.

"Женщина из каюты №10": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейка дураков"

На третьем месте сейчас адаптация одноименного детского романа Роальда Дала 1980 года. По сюжету, отвратительные и коварные злодеи придумывают хитрый план, чтобы захватить городок. Тогда двое храбрых детей объединяет усилия с семьей волшебных животных, чтобы одолеть их.

"Семейка Дурков": смотрите онлайн трейлер фильма

Также украинцы сейчас смотрят:

"Секреты домашних животных 2";

"Она во тьме идет";

"Кейпоп-охотники на демонов";

"Французский любовник";

"Секреты домашних животных";

"Снова ярость";

"Идеальная соседка".

Какие сериалы сейчас посмотреть на Netflix?

В рейтинге самых популярных сериалов Netflix сейчас есть сразу несколько новых сериалов. В частности, на первом месте новый мини-сериал "Флорентийское чудовище". Эта лента снята на основе реальных событий. По сюжету, в сельской местности Тосканы разгуливает серийный убийца. Полицейская решительно настроена арестовать его до нового нападения, но удастся ли ей сделать это?