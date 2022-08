Netflix подав до суду на творців мюзиклу "Бріджертонів": що трапилося

Стрімінговий сервіс Netflix подав до суду на авторів мюзиклу "Бріджертонів" Ебігейл Барлоу та Емілі Бер через порушення авторських прав. Все, що про це відомо – розповідаємо далі.

Американські співачки Ебігейл Барлоу та Емілі Беар неофіційно перетворили "Бріджертонів" на мюзикл. Цьогоріч дует взяв штурмом тікток, в якому публікував музичні ролики про героїв популярного серіалу. Їх можна знайти за хештегом #BridgertonMusical.

Читайте також Шонда Раймс планує зняти вісім сезонів серіалу "Бріджертони"

Їхні старання оцінив навіть офіційний твіттер-акаунт "Бріджертонів". У результаті дівчата зібрали всі арії, що вийшли, і випустили альбом. У 2022 році Ебігейл Барлоу та Емілі Беар отримали Греммі-2022 за свою творчість.

До альбому увійшло 15 треків. Серед них є, наприклад, композиція, що розповідає про медовий місяць Дафни та Саймона, Burn For You або If I Were a Man, призначена для впертої та прогресивної Елоїзи Бріджертон.

А що не так із Netflix

Хоч спершу Netflix вітав цю концепцію, однак після організації концерту The Unofficial Bridgerton Musical Album Live in Concert у Центрі Кеннеді у Вашингтоні, змінив своє рішення. Як відомо, Ебігейл Барлоу та Емілі Бер розпродали усі місця в залі; вартість квитка становила від 149 доларів.

Коли Netflix зрозумів, що справа – комерційна, довго не роздумував. "Ебігейл Барлоу та Емілі Беар та їхні компанії (Barlow & Bear) захопили цінну інтелектуальну власність з оригінального серіалу Netflix "Бріджертони", щоб створити для себе міжнародний бренд", – йдеться у позові.

Bridgerton відображає творчу роботу і важко зароблений успіх сотень артистів і співробітників Netflix. Компанія має ексклюзивне право на створення пісень, мюзиклів або будь-яких інших похідних творів на основі "Бріджертонів",

– повідомили вони.

Netflix стверджує, що неодноразово заперечував сценічне шоу, у прямому ефірі якого було представлено понад десяток пісень, які нібито дослівно копіювали діалоги, риси характеру та вирази обличчя, а також інші елементи із серіалу "Бріджертони". "Під час виступу Barlow & Bear дезінформували аудиторію про те, що вони використовували торгову марку Netflix Bridgerton "з дозволу", – йдеться у позові. Barlow & Bear поки що не прокоментували позов.

Нагадаємо, "Бріджертони" швидко посіли перше місце в рейтингу глядачів Netflix. Якщо в популярному серіалі збережуться чарівна сюжетна лінія, дивовижні повороти та зіркові виступи, цілком можливо, що шанувальники отримають ще більше частин романтичної драми. Наразі Netflix офіційно продовжив "Бріджертонів" до четвертого сезону і ми не маємо гарантії, що шоу триватиме довше. Якщо серіал буде триматися на лаві найпопулярніших, то, можливо, слова Раймс про ймовірних 8 сезонів шоу стануть реальністю.