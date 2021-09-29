На конференції Vox Media's Code Тед Сарандос показав два слайди. На одному з них був список найпопулярніших шоу Netflix за кількістю передплатників, які переглянули шоу або фільм в перші 28 днів після випуску, на другому – за кількістю загального часу, витраченого на перегляд.
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Перший сезон "Бріджертонів" зайняв перше місце як за кількістю передплатників, які переглянули шоу, так і за загальним часом перегляду.
Список найпопулярніших фільмів та серіалів на Netflix
Топ-10 серіалів за кількістю передплатників, які переглянули шоу (за перші 28 днів після прем'єри):
- "Бріджертони" (1 сезон);
- "Люпен" (1 частина);
- "Відьмак" (1 сезон);
- "Секс/Життя" (1 сезон);
- "Дивні дива" (3 сезон);
- "Паперовий будинок" (4 сезон);
- "Король тигрів" (1 сезон);
- "Хід королеви";
- "Ласун" (1 сезон);
- "Емілі в Парижі" (1 сезон).
Топ-10 фільмів за кількістю передплатників, які переглянули шоу (за перші 28 днів після прем'єри):
- "Евакуація";
- "Пташиний короб";
- "Правосуддя Спенсера";
- "Примарна шістка";
- "Загадкове вбивство";
- "Стара гвардія";
- "Енола Холмс";
- "Проект Сила";
- "Армія мерців";
- "Батьківство".
Топ-10 серіалів за загальним часом перегляду (перші 28 днів випуску):
- "Бріджертони" (1 сезон);
- "Паперовий будинок" (4 сезон);
- "Дивні дива" (3 сезон);
- "Відьмак" (1 сезон);
- "13 причин чому" (2 сезон);
- "13 причин чому" (1 сезон);
- "Ти" (2 сезон);
- "Дивні дива" (2 сезон);
- "Паперовий будинок" (3 сезон);
- "Джинні й Джорджія" (1 сезон).
Топ-10 фільмів за загальним часом перегляду (перші 28 днів випуску):
- "Пташиний короб";
- "Евакуація";
- "Ірландець";
- "Будка поцілунків 2";
- "Примарна шістка";
- "Правосуддя Спенсера";
- "Енола Холмс";
- "Армія мерців";
- "Стара гвардія";
- "Загадкове вбивство".