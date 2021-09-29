На конференции Vox Media's Code Тед Сарандос показал два слайда. На одном из них был список самых популярных шоу Netflix по числу подписчиков, которые посмотрели шоу или фильм в первые 28 дней после выпуска, на втором – по числу общего времени, потраченного на просмотр.

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Первый сезон "Бриджертонов" занял первое место как по количеству подписчиков, просмотревших шоу, так и по общему времени просмотра.

Список самых популярных фильмов и сериалов на Netflix

Топ-10 сериалов по количеству подписчиков, которые посмотрели шоу (за первые 28 дней после премьеры):

"Бриджертоны" (1 сезон); "Люпен" (1 часть); "Ведьмак "(1 сезон); "Секс/Жизнь "(1 сезон); "Очень странные дела "(3 сезон); "Бумажный дом" (4 сезон); "Король тигров "(1 сезон); "Ход королевы"; "Ласун "(1 сезон); "Эмили в Париже" (1 сезон).

Топ-10 фильмов по количеству подписчиков, которые посмотрели шоу (за первые 28 дней после премьеры):

"Эвакуация"; "Птичий короб"; "Правосудие Спенсера"; "Призрачная шестерка"; "Загадочное убийство"; "Старая гвардия"; "Энола Холмс"; "Проект Сила"; "Армия мертвецов"; "Отцовство".

Топ-10 сериалов по общему времени просмотра (первые 28 дней выпуска):

"Бриджертоны" (1 сезон); "Бумажный дом" (4 сезон); "Очень странные дела "(3 сезон); "Ведьмак "(1 сезон); "13 причин почему" (2 сезон); "13 причин почему" (1 сезон); "Ты" (2 сезон); "Очень странные дела "(2 сезон); "Бумажный дом" (3 сезон); "Джинни и Джорджия" (1 сезон).

Топ-10 фильмов по общему времени просмотра (первые 28 дней выпуска):