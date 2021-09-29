На конференции Vox Media's Code Тед Сарандос показал два слайда. На одном из них был список самых популярных шоу Netflix по числу подписчиков, которые посмотрели шоу или фильм в первые 28 дней после выпуска, на втором – по числу общего времени, потраченного на просмотр.

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Первый сезон "Бриджертонов" занял первое место как по количеству подписчиков, просмотревших шоу, так и по общему времени просмотра.

Список самых популярных фильмов и сериалов на Netflix

Топ-10 сериалов по количеству подписчиков, которые посмотрели шоу (за первые 28 дней после премьеры):

  1. "Бриджертоны" (1 сезон);
  2. "Люпен" (1 часть);
  3. "Ведьмак "(1 сезон);
  4. "Секс/Жизнь "(1 сезон);
  5. "Очень странные дела "(3 сезон);
  6. "Бумажный дом" (4 сезон);
  7. "Король тигров "(1 сезон);
  8. "Ход королевы";
  9. "Ласун "(1 сезон);
  10. "Эмили в Париже" (1 сезон).

Топ-10 фильмов по количеству подписчиков, которые посмотрели шоу (за первые 28 дней после премьеры):

  1. "Эвакуация";
  2. "Птичий короб";
  3. "Правосудие Спенсера";
  4. "Призрачная шестерка";
  5. "Загадочное убийство";
  6. "Старая гвардия";
  7. "Энола Холмс";
  8. "Проект Сила";
  9. "Армия мертвецов";
  10. "Отцовство".

Топ-10 сериалов по общему времени просмотра (первые 28 дней выпуска):

  1. "Бриджертоны" (1 сезон);
  2. "Бумажный дом" (4 сезон);
  3. "Очень странные дела "(3 сезон);
  4. "Ведьмак "(1 сезон);
  5. "13 причин почему" (2 сезон);
  6. "13 причин почему" (1 сезон);
  7. "Ты" (2 сезон);
  8. "Очень странные дела "(2 сезон);
  9. "Бумажный дом" (3 сезон);
  10. "Джинни и Джорджия" (1 сезон).

Топ-10 фильмов по общему времени просмотра (первые 28 дней выпуска):

  1. "Птичий короб";
  2. "Эвакуация";
  3. "Ирландец";
  4. "Будка поцелуев 2";
  5. "Призрачная шестерка";
  6. "Правосудие Спенсера";
  7. "Энола Холмс";
  8. "Армия мертвецов";
  9. "Старая гвардия";
  10. "Загадочное убийство".