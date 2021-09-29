На конференции Vox Media's Code Тед Сарандос показал два слайда. На одном из них был список самых популярных шоу Netflix по числу подписчиков, которые посмотрели шоу или фильм в первые 28 дней после выпуска, на втором – по числу общего времени, потраченного на просмотр.
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Первый сезон "Бриджертонов" занял первое место как по количеству подписчиков, просмотревших шоу, так и по общему времени просмотра.
Список самых популярных фильмов и сериалов на Netflix
Топ-10 сериалов по количеству подписчиков, которые посмотрели шоу (за первые 28 дней после премьеры):
- "Бриджертоны" (1 сезон);
- "Люпен" (1 часть);
- "Ведьмак "(1 сезон);
- "Секс/Жизнь "(1 сезон);
- "Очень странные дела "(3 сезон);
- "Бумажный дом" (4 сезон);
- "Король тигров "(1 сезон);
- "Ход королевы";
- "Ласун "(1 сезон);
- "Эмили в Париже" (1 сезон).
Топ-10 фильмов по количеству подписчиков, которые посмотрели шоу (за первые 28 дней после премьеры):
- "Эвакуация";
- "Птичий короб";
- "Правосудие Спенсера";
- "Призрачная шестерка";
- "Загадочное убийство";
- "Старая гвардия";
- "Энола Холмс";
- "Проект Сила";
- "Армия мертвецов";
- "Отцовство".
Топ-10 сериалов по общему времени просмотра (первые 28 дней выпуска):
- "Бриджертоны" (1 сезон);
- "Бумажный дом" (4 сезон);
- "Очень странные дела "(3 сезон);
- "Ведьмак "(1 сезон);
- "13 причин почему" (2 сезон);
- "13 причин почему" (1 сезон);
- "Ты" (2 сезон);
- "Очень странные дела "(2 сезон);
- "Бумажный дом" (3 сезон);
- "Джинни и Джорджия" (1 сезон).
Топ-10 фильмов по общему времени просмотра (первые 28 дней выпуска):
- "Птичий короб";
- "Эвакуация";
- "Ирландец";
- "Будка поцелуев 2";
- "Призрачная шестерка";
- "Правосудие Спенсера";
- "Энола Холмс";
- "Армия мертвецов";
- "Старая гвардия";
- "Загадочное убийство".