"Эмили в Париже"

Недавно мы публиковали материал о новых кадрах из модного сериала "Эмили в Париже", а сегодня поклонники уже могут посмотреть трейлер и увидеть, что же будет ждать их во втором сезоне!

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Интересно, как во втором сезоне будет развиваться профессиональная деятельность Эмили, будет ли она с любимым, и какими будут отношения и дела с подругой парня, в которого она влюблена. Очень легкий, стильный и атмосферный сериал, который мы советуем посмотреть и отдохнуть от рабочих будней. В первом сезоне девушка изучала французский, ведь внепланово попала во французскую компанию на работу. В рабочее время и вне работы вела соцсети, что помогало развивать маркетинговые стратегии фирмы. Новая жизнь Эмили полна романтических приключений и некоторых проблем, когда она пытается завоевать авторитет коллег по работе и, возможно, снова влюбиться.

Премьера нового сезона запланирована на декабрь 2021 года.

"Ведьмак"

В июле в этом году поклонники фэнтезийного литературного цикла польского писателя Анджея Сапковского узнали, когда выйдет второй сезон "Ведьмака" и увидели первый трейлер франшизы.

Второй сезон – прямое продолжение истории первого сезона. Геральт и Цири, которые встретились в финале предыдущего сезона, отправляются в ведьмачью крепость, Каэр Морхен – здесь Цири будет учиться владеть мечом и своим телом.

Названия серий нового сезона:

Эпизод 1 – A Grain of Truth ("Зерно истины")

Эпизод 2 – Kaer Morhen ("Каэр Морхег")

Эпизод 3 – What Is Lost ("Что потеряно")

Эпизод 4 – Redanian Intelligence ("Реданская разведка")

Эпизод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиной")

Эпизод 6 – Dear Friend ("Близкий друг")

Эпизод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр")

Эпизод 8 – (название последнего эпизода пока неизвестно).

Второй сезон популярного сериала "Ведьмак" выйдет на Netflix этой зимой.

Вчера Netflix анонсировал третий сезон сериала, объявил о возможности съемок анимационного фильма и сериала по вселенной "Ведьмака", которые будут направлены на детскую аудиторию; сервис также опубликовал два трейлера нового сезона.

"Ведьмак" 2 сезон: смотрите трейлер

"Ведьмак" 2 сезон: смотрите трейлер

"Бриджертоны"

Сериал "Бриджертоны", который стал одним из самых успешных проектов по просмотрам, в январе 2021 года продлили на 2 сезон.

Вчера Netflix заинтриговал любимцев сериала тизером, который анонсирует второй сезон. Премьера новых серий состоится весной 2022 года.

В коротком ролике мы видим эмоциональную словесную перепалку между Энтони Бриджертон и Кэтрин Шеффилд. Энтони – тот парень, вокруг которого крутится сюжет нового сезона, а Кэтрин – новая героиня – независимая и упрямая девочка, которая на днях переехала жить в Лондон. Однако от любви до ненависти один шаг! Именно так, только в новых "Бриджертонах" от любви до ненависти не так уж и далеко! Мы увидим, как между перепалками между героями рождается любовь и страсть.

"Бриджертоны" 2022: смотрите трейлер

"Очень странные дела"

Нового сезона "Очень странных дел" поклонники уже заждались, ведь производство длилось довольно долго в связи с COVID-19. На днях Netflix представил новый тизер-трейлер 4-го сезона, чем осчастливил своих фанатов. Однако, мы еще не имеем полной информации, чего ожидать в продолжении.

Когда ждать премьеру – точно неизвестно, но ранее в твиттере Финн Вулфард, сыгравший Майка в картине, говорил, что она состоится не раньше 2022 года.

Сентябрьский тизер показал нам новых героев и другую временную линию. Похоже, что на этот раз нас перенесут еще дальше во времени, и расскажут новые подробности странных событий. Любимые же герои заметно выросли и их ждет увлекательная история загадочного и жуткого заброшенного дома.

Tudum от Netflix

Все тизеры и трейлеры показали в рамках мероприятия "Тудум" (Tudum) от Netflix, которое состоялось в субботу 25 сентября.

На трехчасовом мероприятии Tudum представили более 70 фильмов и сериалов, в том числе новые сезоны самых популярных из них:

Во время интерактивных бесед с создателями и актерами фанаты первыми узнали главные новости и увидели предварительный показ новых трейлеров и эксклюзивных клипов. Полный список сериалов и фильмов представлен на сайте About Netflix.