Что известно о втором сезоне "Ведьмака"

Второй сезон – прямое продолжение истории первого сезона. Геральт и Цири, встретившиеся в финале предыдущего сезона, отправляются в ведьмачью крепость, Каэр Морхен – здесь Цири будет учиться владеть мечом и своим телом.

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Сезон будет состоять из восьми эпизодов

Названия серий нового сезона:

Эпизод 1 – A Grain of Truth ("Зерно истины");

Эпизод 2 – Kaer Morhen ("Каэр Морхен");

Эпизод 3 – What Is Lost ("Что потеряно");

Эпизод 4 – Redanian Intelligence ("Реданская разведка");

Эпизод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиной");

Эпизод 6 – Dear Friend ("Дорогой друг");

Эпизод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Эпизод 8 – (название последнего эпизода пока неизвестно).

Второй сезон сериала выйдет на платформе Netflix 17 декабря 2021 года.

Кроме того, на мероприятии показали несколько кадров из новых эпизодов продолжения шоу по произведениям Анджея Сапковского. В новых Эпизодах "Ведьмака" впервые покажут крепость Каэр Морхен. Кроме того, зрители увидят обучение Цириллы ведьмачьему ремеслу.

Кадры эпизодов сериала "Ведьмак"

Также во время фестиваля создатели затизерили нового монстра, появляющегося во втором сезоне. В какой-то момент ведьмаки встретятся с лешим.

Тизер второго сезона "Ведьмака": смотрите видео онлайн