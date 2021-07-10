Що відомо про другий сезон "Відьмака"
Другий сезон – пряме продовження історії першого сезону. Геральт та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю, Каер Морхен – тут Цирі буде вчитися володіти мечем та своїм тілом.
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Сезон складатиметься з восьми епізодів
Назви серій нового сезону:
- Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");
- Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхег");
- Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");
- Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");
- Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");
- Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");
- Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");
- Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).
Крім того, на заході показали кілька кадрів з нових епізодів продовження шоу за творами Анджея Сапковського. У нових епізодах "Відьмака" вперше покажуть фортеця Каер Морхен. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли Відьмачий ремеслу.
Кадри епізодів серіалу "Відьмак"
Також під час фестивалю творці затизерили нового монстра, що з'являється у другому сезоні. У якийсь момент відьмаки зустрінуться з лісовиком.
Тизер другого сезону "Відьмака": дивіться відео онлайн