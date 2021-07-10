Що відомо про другий сезон "Відьмака"

Другий сезон – пряме продовження історії першого сезону. Геральт та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю, Каер Морхен – тут Цирі буде вчитися володіти мечем та своїм тілом.

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Сезон складатиметься з восьми епізодів

Назви серій нового сезону:

Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");

Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхег");

Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");

Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");

Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");

Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");

Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).

Другий сезон серіалу вийде на платформі Netflix 17 грудня 2021 року.

Крім того, на заході показали кілька кадрів з нових епізодів продовження шоу за творами Анджея Сапковського. У нових епізодах "Відьмака" вперше покажуть фортеця Каер Морхен. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли Відьмачий ремеслу.

Кадри епізодів серіалу "Відьмак"

Також під час фестивалю творці затизерили нового монстра, що з'являється у другому сезоні. У якийсь момент відьмаки зустрінуться з лісовиком.

Тизер другого сезону "Відьмака": дивіться відео онлайн