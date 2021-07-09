Осінь 2021 року не залишить нас без прем'єр від Disney, бо на нас чекає теплі сімейні пригоди родини Мадриґаль! Прем'єра анімаційного фільму "Енканто: Світ магії" в Україні відбудеться 25 листопада 2021 року.

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Чим вразив тизер майбутнього фільму "Енканто"

Схоже, що тематика латиноамериканської культури набуває популярності. Відразу тизер вражає своєю пейзажністю, насиченою кольористикою та жвавою музикою. Обіцяємо, до кінця трейлера ви будете підтанцьовувати, а може більше – наспівувати ритмічні мотиви музичного супроводу! І це не дивно, адже музику до анімації написав Лін-Мануель Міранда – актор та композитор бродвейських мюзиклів "На висотах" та "Гамільтон", володар Пулітцерівської премії, трьох премій Греммі та трьох Тоні, премії Еммі.



Постер до мультфільму "Енканто: Світ магії" / Kinomania LLC

Сюжет живописної анімації "Енканто"

Нова анімація «Енканто: Світ магії» від Walt Disney Animation Studios розповідає історію про незвичайну родину Мадриґаль. Вони живуть у чарівному будиночку, захованому в горах Колумбії, у жвавому містечку під назвою Енканто. Магія Енканто благословила кожну дитину в родині унікальним подарунком: від суперсили до дару зцілення. Кожну дитину… окрім Мірабель. Однак, коли дівчина з’ясовує, що магії Енканто загрожує небезпека, Мірабель вирішує, що саме вона, єдина звичайна дитина родини Мадриґаль, має стати останньою надією на порятунок містечка.

Режисерами виступили Джаред Буш, Чаріс Кастро Сміт, Байрон Говард. До речі, Байрон Говард і Джаред Буш, які працювали над "Звірополісом". А Чаріс Кастро Сміт написала сценарій для "Привидів будинку на пагорбі".

"Енканто: Світ магії" 2021: дивіться тизер-трейлер мультфільму